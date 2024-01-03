Kadirli\'de Akaryakıt Zamlarına Tepki

Yargıtay, AYM\'nin Can Atalay\'la ilgili kararını bir kez daha tanımadı

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar akaryakıta gelen zamlara tepki gösterdi. Akaryakıt almaya gelen bir vatandaş, "Alıştık bu zamlara artık. Allah sonumuzu hayır etsin. Yılbaşı zam ile başladı, zam yağmuruna tutulduk" dedi.

ÖTV artışı sonucu benzine 2 lira 31 kuruş, mazota 2 lira 17 kuruş ve otogaza ise 1 lira zam geldi. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akaryakıtta gelen zamlara vatandaşlar tepki gösterdi.

"İŞLERİMİZ DURMA NOKTASINA GELDİ"

Akaryakıt istasyonuna gelen bir bir vatandaş, "Allah yardımcımız olsun. Alıştık bu zamlara artık. Allah sonumuzu hayır etsin. Yılbaşı zam ile başladı zam yağmuruna tutulduk" dedi. Başka bir vatandaş, "Zam üstüne zam, geçinecek bir iş kalmadı bitti. Yılbaşı çok kötü başladı" diye konuştu.

Başka bir vatandaş ise "İş yapamaz duruma geldik artık. Ben aylık 100 bin litre mazot kullanıyorum. İhracat yapan bir firmayım. Bizi durdurma noktasına geldi şu an. Dışarıdaki dolar paritesi ile mazot paritesini sağlayamıyoruz artık. Mayıs ayında dolar 26 liraydı, mazot 20 liraydı. Şimdi dolar 30 lira, mazot 40 lira. Bütün ihracatçılar bitmek üzere, durmak üzere" şeklinde konuştu.