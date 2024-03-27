Kağıthane Belediyesi, Ramazan\'da Hemşehrileri Bir Araya Getiriyor

Kağıthane Belediyesi, bu ramazan hemşehrileri bir araya getirdi. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in öncülüğünde ilçede yoğunlukta yaşayan illerin vatandaşları iftar sofralarında buluşuyor.
Kağıthane Belediyesine ait Merkez'deki Yeni Kültür Merkezi'nde gerçekleşen iftar programlarında hem asıl memleketleri aynı olan vatandaşlar birbiriyle tanışıp kaynaşıyor hem de yaşadıkları Kağıthane'ye aidiyetleri artıyor. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmalarda talep ve öneriler de değerlendiriliyor. Kağıthane'de yaşayan ve aslen ata toprağı Sivas, Bitlis, Siirt, Erzincan, Ardahan, Kars, Iğdır, Trabzon, Rize, Ordu, Samsun, Tokat, Kastamonu, Giresun, Rumeli, Sinop, Bartın, Karabük, Zonguldak, Bolu, Bayburt, Gümüşhane, Erzurum ve İstanbul olan vatandaşlar iftarda buluşarak tanışıp kaynaştı. İftar programlarında vatandaşların Başkan Öztekin'e ilgisi de yoğundu.
Başkan Öztekin buluşmalarda Anadolu'ya yapılan desteklerden de bahsederek, "Görevde beş yılı geride bıraktık. Yeni bir döneme hazırlanıyoruz. Sizlere verdiğimiz sözlerin iki katından fazlasını tutarak Kağıthane'mize 100'ün üzerinde hizmet kazandırdık. Bu dönem Anadolu'ya da birçok desteklerimiz oldu. Ülkemiz, 'Asrın Felaketi' olarak nitelenen, dünyada eşine rastlanmamış, Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen iki depremi aynı gün yaşadı. Acımız, kelimelerle tarifi olamayacak kadar büyük. Deprem şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza sağlık ve sabırlar dilerim. Deprem, ülkece yaşadığımız tek afet değildi. Hatırlayacağınız üzere; geçen yıllarda Hatay, Muğla ve Antalya'da çıkan yangınların ardından; Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta sel felaketiyle karşı karşıya kaldık. Tüm bu felaket anlarında sahadaydık. Bugüne kadar afet bölgelerine 100 tırdan fazla yardım malzemesi desteğinde ve yangından zarar gören illerimize 20 bin fidan desteğinde bulunduk. Yanı sıra Anadolu'nun çeşitli ilçe ve köylerine meydanlar, spor sahaları, yeşil alan ve parklar kazandırdık. Yeni dönemde de aynı gayretle Anadolu'ya desteklerimiz devam edecek" dedi. - İSTANBUL
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