Kahramanlık buluşmasında sözün bittiği an: Gazi üsteğmenden şehit babasına büyük hürmet - Son Dakika
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Kahramanlık buluşmasında sözün bittiği an: Gazi üsteğmenden şehit babasına büyük hürmet

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Elazığ’da "Vatan ve Kahramanlık Buluşması" programına katılan gazi Jandarma Üsteğmen Ahmet Erol, şehit babası Mehmet Aslan’ın yanında uzun konuşmayı edeben doğru bulmadığını belirterek, örnek bir askeri saygı sergiledi.

Elazığ'da "Vatan ve Kahramanlık Buluşması" programına katılan gazi Jandarma Üsteğmen Ahmet Erol, şehit babası Mehmet Aslan'ın yanında uzun konuşmayı edeben doğru bulmadığını belirterek, örnek bir askeri saygı sergiledi.

Elazığ'da İhsan Tangülü Ortaokulunun ev sahipliğinde düzenlenen "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve öğrencilerin şiir okuması ile başladı. Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şehit Yakınları ve Gaziler Hizmetleri Birimi tarafından organize edilen etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Faruk Aydın, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Nurullah Emül, Okul Müdürü Alpay Güler, iehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan, gaziler Jandarma Üsteğmen Ahmet Erol ve Jandarma Astsubay Ömer Taşkan katıldı. Programda şehit babası Mehmet Aslan'ın harekat bölgesindeki şartlara değindiği konuşmasının ardından kürsüye çıkan gazi Üsteğmen Ahmet Erol, şehit yakınının yanında uzun konuşmayı edeben uygun görmediğini belirterek, konuşmasını kısa tuttu.

Terörle mücadeledeki zorlu saha şartlarına değinen şehit babası Mehmet Aslan, "Rabbim aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şimdiye kadar verdikleri emekleri ve bundan sonra verecekleri emekler için kendinden razı olsun. Ben şehit Kemal Aslan'ın babasıyım. Şehit Kemal Aslan ve beş arkadaşı, yaklaşık 3 saat süren bir çatışma sonucu şehit olmuşlardır. Rabbim şehadete eren bütün şehitlerimizi Peygamber Efendimize komşu eylesin. Bu vatanın bölünmez bütünlüğü için ezanlar susmasın, bayraklar dalgalansın diye şu ana kadar nice şehitlerimizi feda ettik. Neden feda ettik; burada rahatça oturalım diye kahramanca gazilerimiz nice uzuvlarını feda ettiler. Bunlar böyle basite alınacak şeyler değil. Şehitlerimizi içimizde yaşayabilmeleri için bizim de bir gün oralara gidip bu dağlarda ne çektiklerini, kaç kilo yük taşıdıklarını, nerede yattığını bilmemiz gerekiyor. Bizim şehidimiz hareket bölgesinde tam dokuz ay kaldı. Dokuz ay boyunca izine gelemedi. Bunları niye anlatıyorum diye sorarsanız, zorlukları ve bu vatan nasıl ayakta duruyor bilelim diye anlatıyorum. Orada kumanya şeklinde gıdalar vardı, sıcak yemek bulamıyorlardı. Biz burada günün üç öğünü yemek yiyoruz, yemekleri beğenmiyoruz. Bu şartlarda vatanın ne şartlarda ayakta durduğunu bilmemiz gerekiyor. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Rabbim kıymetli gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler versin inşallah" dedi.

Şehitlik makamına duyduğu hürmete ve vefaya değinen gazi Jandarma Üsteğmen Ahmet Erol ise, "Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nda şu an hala mevcut görevime devam etmekteyim. 2015 yılı Aralık ayında Tunceli ilinde bölücü terör örgütleriyle çıkan bir çatışmada yaralandım. Uzun süre tedavi gördüm. Allah devletimizden, milletimizden binlerce kez razı olsun. Dualarını esirgemediler, imkanlarını seferber ettiler ve tez zamanda iyileştik. Bir şehit babasının yanında anlatmak, kendimizi anlatmak bizi biraz mazur görün, sizleri bu konularla kısmi olarak üzmek de istemiyoruz. Aslında soru cevap şeklinde ilerlemesinden yanayım" şeklinde konuştu.

Etkinlik, soru cevap kısmı ile son buldu.

Kaynak: İHA
Mehmet AslanAhmet ErolJandarmaElazığYerelSon Dakika

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