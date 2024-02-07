Kahramanmaraş\'ta Depremzedelere Anahtar Teslim Töreni

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6 Şubat depremlerinin yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin katılımıyla Kahramanmaraş'ta yapımı biten deprem konutlarının anahtar teslim töreni yapıldı. Evine kavuşan depremzede Fadime Karaca, "Cumhurbaşkanı ve Bahçeli'den anahtar aldığım için çok duygulandım. Hem sevindim hem üzüldüm. Çok kayıplarımız oldu" dedi.

İLK DEPREM KONUTLARI TESLİM EDİLDİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden geçen 1 yılda afet bölgelerine TOKİ tarafından yeni konutlar inşa ediliyor. Yapımı biten daireler kura yöntemiyle hak sahiplerine veriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katılarak kura çekimi sonrası vatandaşlara evlerinin anahtarlarını verdi.

Kurada adı çıkan Fadime Karaca, anahtarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin elinden aldı. Anahtarını alan Karaca, "Cumhurbaşkanı anahtarı alıp, Devlet Bahçeli'ye verdi. Çok güzel duygular hissettim" ifadelerini kullandı.

"HEM ÜZÜLDÜM HEM SEVİNDİM"

Karaca, "Depreme evde yakalandım tek başıma, evimiz ağır hasarlıydı. Evimiz yıkıldı, yerle bir oldu. Kura çekimi vardı. Bize de çıktı. Cumhurbaşkanımın hediyesi. Hem üzüldüm hem sevindim. Depremi yaşadık, ölenler oldu. Evimiz 4'üncü kat 3+1 ev. Orada tek başıma yaşayacağım, çocuklar gelecek. Cumhurbaşkanı anahtarı alıp, Devlet Bahçeli'ye verdi. Çok güzel duygular hissettim. Cumhurbaşkanımızla konuştum bire bir. Anahtarı Devlet Bahçeli'ye verdi. Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımızla ikisinin arasında anahtarı aldım" dedi.