Kahramanmaraş Havalimanı Verileri Açıklandı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı

verilere göre, Kahramanmaraş Havalimanı'nda 2026 yılı Haziran ayında 30 bin 797

yolcuya hizmet verildi. İlk 6 aylık dönemde toplam yolcu sayısı 157 bin 596'ya

ulaşırken, aynı süreçte 1.619 uçak trafiği ve 1.234 ton yük (kargo, posta ve

bagaj) trafiği kaydedildi.

HAZİRAN AYINDA 30 BİN 797 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

Kahramanmaraş Havalimanı'nda 2026 yılı Haziran ayında 30 bin

797 yolcuya hizmet verilirken, yılın ilk 6 ayında toplam yolcu sayısı 157 bin

596'ya ulaştı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü,

Kahramanmaraş Havalimanı'nın 2026 yılı Haziran ayına ilişkin hava yolu uçak,

yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

HAZİRAN AYINDA 308 UÇAK TRAFİĞİ GERÇEKLEŞTİ

Verilere göre, Haziran ayında havalimanında iç hat yolcu

trafiği 30 bin 797 olarak kaydedildi. Aynı dönemde havalimanına iniş-kalkış

yapan uçak trafiği iç hatlarda 307, dış hatlarda ise 1 olmak üzere toplam 308'e

ulaştı.

Haziran ayında yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise

toplam 239 ton olarak gerçekleşti.

İLK 6 AYDA 157 BİN 596 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk 6 aylık verilere göre ise

Kahramanmaraş Havalimanı'nda toplam 157 bin 596 yolcuya hizmet verildi. Aynı

dönemde uçak trafiği 1.619, yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise 1.234 ton

olarak kayıtlara geçti.





Haber: Muhammet Özer