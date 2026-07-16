Kahramanmaraş Havalimanı Verileri Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramanmaraş Havalimanı Verileri Açıklandı

Kahramanmaraş Havalimanı Verileri Açıklandı
16.07.2026 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 Haziran'da 30 bin 797 yolcu hizmet aldı, ilk 6 ayda toplam 157 bin 596 yolcu taşındı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı
verilere göre, Kahramanmaraş Havalimanı'nda 2026 yılı Haziran ayında 30 bin 797
yolcuya hizmet verildi. İlk 6 aylık dönemde toplam yolcu sayısı 157 bin 596'ya
ulaşırken, aynı süreçte 1.619 uçak trafiği ve 1.234 ton yük (kargo, posta ve
bagaj) trafiği kaydedildi.

HAZİRAN AYINDA 30 BİN 797 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

Kahramanmaraş Havalimanı'nda 2026 yılı Haziran ayında 30 bin
797 yolcuya hizmet verilirken, yılın ilk 6 ayında toplam yolcu sayısı 157 bin
596'ya ulaştı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü,
Kahramanmaraş Havalimanı'nın 2026 yılı Haziran ayına ilişkin hava yolu uçak,
yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

HAZİRAN AYINDA 308 UÇAK TRAFİĞİ GERÇEKLEŞTİ

Verilere göre, Haziran ayında havalimanında iç hat yolcu
trafiği 30 bin 797 olarak kaydedildi. Aynı dönemde havalimanına iniş-kalkış
yapan uçak trafiği iç hatlarda 307, dış hatlarda ise 1 olmak üzere toplam 308'e
ulaştı.

Haziran ayında yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise
toplam 239 ton olarak gerçekleşti.

İLK 6 AYDA 157 BİN 596 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk 6 aylık verilere göre ise
Kahramanmaraş Havalimanı'nda toplam 157 bin 596 yolcuya hizmet verildi. Aynı
dönemde uçak trafiği 1.619, yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise 1.234 ton
olarak kayıtlara geçti.


Haber: Muhammet Özer 

Kaynak: Haber Platformu

Kahramanmaraş Havalimanı, Yerel Haberler, Turizm, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş Havalimanı Verileri Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vergi ve cezalardan dert yanan İdris Usta’dan acı haber Vergi ve cezalardan dert yanan İdris Usta'dan acı haber
Yer: Bartın İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı Yer: Bartın! İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
TBMM’de 15 Temmuz sergileri açıldı TBMM'de 15 Temmuz sergileri açıldı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel üzerinde Trump’ın yer aldığı altın para basılacak ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak
15 Temmuz’un 10. yılında Boğaz’da 253 tekneli kortej 15 Temmuz'un 10. yılında Boğaz'da 253 tekneli kortej
Denizli’de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu Denizli'de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde
Haluk Levent’in asistanından şok itiraflar: Kendi borçları yüzünden beni yaktı Haluk Levent’in asistanından şok itiraflar: Kendi borçları yüzünden beni yaktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi FETÖ şebekesiyle mücadelede rehavete kapılmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi FETÖ şebekesiyle mücadelede rehavete kapılmayacağız

17:31
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
16:39
Banyoda katletmişti Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar
Banyoda katletmişti! Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar
16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
16:15
Altın yatırımcısını kahreden grafik
Altın yatırımcısını kahreden grafik
16:02
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi Polis her yerde bu kadınları arıyor
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor
15:38
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
15:22
Bakanlığın önünde gergin dakikalar Polis ekipleri müdahale etti
Bakanlığın önünde gergin dakikalar! Polis ekipleri müdahale etti
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği kentte anket yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği kentte anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
14:28
Haluk Levent gurbetçiyi böyle kandırmış: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim
Haluk Levent gurbetçiyi böyle kandırmış: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim
14:27
İran’dan Kuveyt’e İHA saldırısı Hava savunma sistemleri devreye girdi
İran'dan Kuveyt'e İHA saldırısı! Hava savunma sistemleri devreye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 17:58:50. #7.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Havalimanı Verileri Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.