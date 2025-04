Kahramanmaraş\'ta Binlerce Kişiden İsrail\'e Protesto

Kahramanmaraş'ta 'Gazze ölüyor, ayağa kalk' sloganı ile işgalci İsrail'in saldırılarına karşı binlerce vatandaş, düzenlenen tepki yürüyüşüne katıldı.

Kahramanmaraş'ta sivil toplum kuruluşları tarafından Filistin'e destek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Onikişubat ilçesi Esat Coşan Camii'nden başlayan yürüyüşe 7'den 70'e binlerce vatandaş katıldı. Yürüyüş, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde sona erdi.

İsrail'in zulmüne tepki

Ellerinde Filistin ve Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, sık sık tekbirler getirerek İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Yürüyüş boyunca "Kahrolsun İsrail", "Filistin halkı yalnız değildir" sloganları atıldı.

Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi

Yürüyüşün sona ermesinin ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Kahramanmaraş, her zaman olduğu gibi yine Gazze'ye destek ve tek vücut olarak birleşti. Sivil toplum kuruluşlarımız her zaman öncülük ediyor. Bu konuda büyük bir ses ile zalim İsrail'in zulmüne dur diyoruz. Rabbim daha fazla şeyler de yapmayı nasip eyler. Her zaman Hamas'taki kardeşlerimizin yanındayız. İnşallah onların bir an önce huzura ermesi için mücadelemiz her ortamda şartlar neye verirse devam edecek. İnşallah bu zulmün bir an önce durması için gücümüz neye yetiyorsa daha fazlasını yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Yürüyüşe katılan vatandaşlar ise bir an önce İsrail'in zulmünün sona ermesi için dua ettiklerini ifade etti. Program, yapılan duanın ardından son buldu. - KAHRAMANMARAŞ