Kahramanmaraş'ta Emekliler Maaş Yetersizliğinden Yakındı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Emekliler Maaş Yetersizliğinden Yakındı

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Andırın'da emekliler, maaşlarının hayatlarını sürdüremeyecek kadar düşük olduğunu belirtti.

09.03.2025 13:40
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Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaşayan emekli vatandaşlar, maaşlarının yetmediğini ifade etti. Bir emekli "Mesela bir lokantaya gitsem emekli maaşımı versem, ben 14 bin 500 lira maaş alıyorum desem, lokantacıya 'Benim üç öğün yemeğimi ver' desem vermez bu paraya" derken başka bir emekli ise "Torunlar öğrenmişler 'pembe vereceksin dede' diyor, 200 lira istiyor" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde emekliler maaşlarının yetmediğini, bayram ikramiyesinin artırılmasını istediklerini belirtti.

Emekli bir vatandaş şunları söyledi:

"Emekliyim, maaşım yeterli değil. Çocuk okuyor üniversitede 10 bin lira ona gönderiyorum, üç bin lira kredi borcum var, 13 bin lira. Elektrik, su, yeme içme, gıda maddesi, ilacı, ne ile yapacağız yetmez. Mesela bir lokantaya gitsem emekli maaşımı versem, ben 14 bin 500 lira maaş alıyorum desem, lokantacıya 'Benim üç öğün yemeğimi ver' desem vermez bu paraya. Bayram ikramiyesi 4 bin lira diye öyle bir şeyler var şu anda ama devlette de olsa verir de, devlet de 'yok' diyor vermiyor."

"Kesinti yapmaya çalıştılar zorladılar emekli olduk"

Bir başka emekli ise şöyle konuştu:

"İkramiyenin ne kadar olacağı devlete bağlı. Hiçbir beklentim yok çünkü ne kadar verirse versin yok. Çünkü yasa... Ben en azından çalışırdım ama adamlar bir yüzde 30 bir düşüş kesinti yapmaya çalıştılar onun yüzünden zorladılar emekli olduk. 'Emekli olun da kırılın, acınızdan ölün ne yaparsanız yapın' diyor ne yapacağız? Enflasyon sürekli artıyor yüzde 60 diyorlar, yüzde 80 diyorlar, ne yüzde 80'i? Yüzde 180 deseler inanacağım ama öyle değil ki. Enflasyon çok yüksek aşırı derecede. Bir bakkal, bir esnaftaki fiyatlar birbirini tutmuyor. 15 metre ileride birinde 50 lira, birinde 100 lira bu nasıl esnaflık? Devlet bunu nasıl denetlemiyor? Neden denetlemiyor anlamıyoruz. Burada 140 lira yumurta bir yerde 180 lira kolisi aynı. Andırın'ın girişi 35 kilometre, geliş 35 kilometre bütün köylerden topladıkları mal. Etin kilosu 600 lira, yazık günah değil mi? Emekli ne yapacak bir topak et mi alacak? Kaç kilo et alacak? Ben 15 kilo et alacağım ne yapacağım 15 kilonun haricinde başka bir şey yemeyecek miyim? veya çoluğun çocuğun üstüne başına giyim almayacak mıyım?

"Torunlar harçlığı 'pembe vereceksin dede' diyor"

Torunlar geldiği zaman bayramda ne yapmam gerekiyor? Almam gerekiyor. Toruna almam diyemem ki mecbur alacağım. Bir de cebine harçlık vereyim desen 500 lira. Öğrenmişler 'pembe vereceksin dede' diyor. 200 lira istiyor yani senin anlayacağın. Bundan aşağı veremiyorsun zaten. 'Ben bir şey alamıyorum dede' diyor Ne yapacaksın? Mecbursun. ya çalışacaksın ya alacaksın, başka çare yok."

"Maaşların normal bir seviyeye gelmesi lazım"

Bir başka emekli ise "Geçen sene ramazan ikramiyesi 3 bin liraydı. İnşallah bu sene devletimiz 4 bin 500 lira yapar da emekliler olarak biraz rahat ederiz. Maaşımız şu an düşük. Devlet onu biliyor nasıl düzen yapacak, nasıl ayarlama yapacak bekliyoruz. Emekli olarak maaşlarımız düşüktür. Ama kademeli emeklilik var, kademeli maaşı var. Bugün 14 bin lira maaş alan emekli de var 50 bin lira, 40 bin lira maaş alan emekli de var. Fakat maaş düzenli olması lazım" diye konuştu.

Bir başka emekli de "Maaşım yetmiyor, 14 bin 469 lira alıyorum. Evim kira değil, kendi evim. Bir ay işte bu parayla ufak tefek geçiniyorum. Köyde oturuyorum. Yan gelir yok. Ramazan ayındayız düzenli şekilde alışveriş yapamadık, her şeyi alamadık. Bayram ikramiyesi devletin takdiri ama ben maaş düşüklüğünden yakınıyorum. Artmasını istiyorum. Normal seviyeye gelmesi lazım. Asgari ücret kadar olmasa da hemen hemen yaklaşması lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta Emekliler Maaş Yetersizliğinden Yakındı - Son Dakika

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