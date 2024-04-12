Kahramanmaraş\'ta İsmail Haniye\'nin ailesi ve Gazzeli Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı

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Kahramanmaraş'ta, Gazze'ye yönelik saldırılar sonucunda hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye'nin oğulları, torunları ve Gazzeli Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kahramanmaraş'ta Abdülhamit Han Cami'nde cuma namazı için bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin 3 oğlu ile 4 torunu ve Gazzeli Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cuma namazı sonrasında cami avlusunda toplanan yüzlerce vatandaş, kılınan namazın ardından Filistin için dua ettiler.

Namaz sonrası basın açıklaması yapan Süleyman Eryaman "187 gündür bütün dünyanın gözleri önünde işgal çetesi insanlık adına ne varsa yıkıp tahrip ediyor. Buna karşı ise Gazze halkı, dünyanın şerefini kurtarmak için var oluş mücadelesi veriyor. Bizler de bu direnişe destek vermek için 6 ayı aşkın süredir sokaklardayız, meydanlardayız. Kardeşlerimizin yalnız olmadığını dualarımızla, açıklamalarımızla bütün dünyaya ilan ediyoruz. Gazzeli kardeşlerimizin bizzat bizler tarafından gündemden düşürmememiz gerekiyor. Bu soykırıma tepkimizi yaptığımız eylemlerle gösterelim, dualarla kardeşlerimizin yanında olduğumuzu unutturmayalım. Biz elimizden ne geliyorsa onu yapmakla sorumluyuz. İsrail'e ihracat kısıtlamasını geç kalınmış olsa da olumlu bir karar olarak görüyoruz. Bizler de Siyonizmin ekonomik gücünü baltalayacak boykotu bir silah olarak kullanmaya devam edeceğiz. Ramazan Bayramı'nın birinci günüde, 3 oğlu ve 3 torunu şehit edilen ailesinden 60 kişiyi bu savaşta şehit veren Hamas lideri İsmail Haniye'ye taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ