Kahta\'da Gruplar Arasında Kavga

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Girne Mahallesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bir birine öldüresiye saldıran şahıslara olay yerine gelen polis ekiplerince müdahale edildi. Yapılan müdahaleler sonucunda şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN