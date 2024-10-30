Kahveci dağı konaklamalı orman parkı muhteşem bir törenle açıldı

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Nevşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen 'Kahveci Dağı Konaklamalı Orman Parkı' düzenlenen muhteşem bir törenle hizmete açıldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın göreve gelmesinin ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapımına başlanılan Kahveci Dağı Konaklamalı Orman Parkı'nın ilk 2 etabı tamamlandı.

İçerisinde kafe ve restoran, çocuklar için oyun alanları, yürüyüş yolları, bungalov evler, barbekü alanları, Kayaşehir manzaralı seyir terası ve gözlem kulesinin bulunduğu parkın açılışı dolayısıyla düzenlenen törene vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan törende konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Arı, "Bugün Cumhuriyeti'mizin kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutluyoruz. Gün dolayısıyla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatana olan sevgileriyle canlarını, en kıymetli varlıklarını bu milletin geleceği için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarını muhafaza etmek için hiçe sayan şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Biz, bir ve beraber olduğumuz müddetçe, biz kardeşliğimizi içeride ve bulunduğumuz yerlerde tesis ettiğimiz müddetçe kimin düşman, kimin bu ülkenin topraklarında gözü olduğunun hiçbir önemi yok. Biz safları sık tuttuğumuz müddetçe, biz eksikliklerimizi, noksanlarımızı, hoşgörüyle gördüğümüz müddetçe bu ülkenin tek çakıl taşına dikilecek gözü hep beraber çıkartırız. İşte Nevşehir'de gördüğünüz tablo o tablodur. Birbirimizden ayrı olmadığımızın, bir, beraber ve kardeş olduğumuzun göstergesi bu tablo. Biz ayrımcılık için değil, birlik, beraberlik, kardeşlik, Nevşehir ve Türkiye'nin menfaatleri için bir aradayız. Farklılıklarımız olabilir. Eksikliklerimiz olabilir. Ama onu kardeşlik hukuku çerçevesinde bir ve beraber hale getirdiğimiz andan itibaren hem şehrimiz hem ülkemiz daha da büyüyecektir. Bu hassasiyeti gösterdikleri için bütün belediye başkanlarıma, bütün dostlara ayaklarınıza sağlık diyorum. Şeref verdiniz, iyi ki geldiniz. Günümüzü mutlu ettiniz. Cumhuriyet'imizin 101. Yılında mutluluğumuza mutluluk kattınız. Bu şehirde bir sorun varsa bunu çözmek bizlerin birinci öncelikli görevidir. Bunun için bir olmaya, beraber olmaya ve aramıza hiçbir fitneyi sokmamaya, hem siyasi partilerimizin il başkanları hem de biz kararlıyız. Çünkü biz önce partilerin menfaatlerini değil önce kardeşlik hukukunu, önce Nevşehir'in hukukunu birinci planı alıp ona göre davranıyoruz. Buradan herkes bilsin ki bütün siyasi partilerimizle bir telefon yakınlığında ve bir kardeşlik hukukundayız. Diğer şeyler sadece teferruat ve ayrıntıdır. Bunu herkesin böyle bilmesini isterim" dedi.

Nevşehir Valisi Ali Fidan ise, törene katılan tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak böylesine anlamlı günde böyle güzel bir eseri hizmete açmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek; "Böyle anlamlı bir günde bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bugün Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. Yıl dönümünü haklı bir gurur ve heyecanla kutladık. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Cumhuriyet'in bütün kurucu kahramanlarını, bugüne vatan için, millet için fedakarlıkta bulunan canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi, ebediyete infial eden tüm gazilerimizi rahmetle, hayatta olan gazilerimizi de minnetle, şükranla yad ediyorum. Güzel bir vatanda yaşıyoruz. Güzel bir ülkemiz var. Yüz bir yıl önce bu Cumhuriyet hangi ruhla kurulduysa Allah'ın izniyle aynı ruhla, aynı aşkla, aynı şevkle ülkemizi, vatanımızı seviyoruz. Devlet kurumları olarak, kamu kurumları olarak, yerel yönetimler olarak, sivil toplumumuzla, siyasi partilerimizle, muhtarlıklarımızla velhasıl 85 Milyon hep beraber, tek vücut olarak inşallah atalarımızdan aldığımız bu kutsal emaneti daha yukarılara çıkarmaya, daha güçlü yarınlara taşımanın gayreti içindeyiz. Bunun için uğraşıyoruz. Cumhuriyet 101 yıl önce kurulduğu günden bugüne eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye, bilim ve teknolojiden sanata, spora, kültüre kadar her alanda çok önemli hamleler gerçekleştirildi. Allah'a şükür bugün birçok alanda dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, savunma sanayinde yapılan hamleler ile dünyanın en güçlü savunma sanayisine, dünyanın en güçlü ordusuna sahip ülkelerinden biriyiz. Durmayacağız. İnşallah bu aldığımız emaneti daha da yukarılara taşıyacak, daha güçlü, daha müreffeh, daha aydınlık bir Türkiye'yi gençlerimize gelecek nesillere, çocuklarımıza emanet edeceğiz, taşıyacağız. Bunun için el birlikte çalışıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Bugün de güzel bir tesisin açılışındayız. Bu tesis inşallah güzel Nevşehir'imize, Nevşehirlilere, hanımefendilere, beyefendilere, çocuklarımıza, ailelere hizmet edecek çocuklarımız, ailelerimiz buralarda gelecekler, sosyal etkinlikler gerçekleştirecekler. Ben bu güzel tesisin ilimize, vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu tesisin yapımında emeği geçen başta belediye başkanımız olmak üzere, bütün belediye çalışanlarına, hayır sahiplerine, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Parkın açılış kurdelesi Vali Fidan, Milletvekili Özgün ve Belediye Başkanı Arı'nın yanı sıra Nevşehir İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Numan Öksüz, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, AK Parti İl Başkanı Muhammed Fevzi Aygün, CHP İl Başkanı Bülent Yumuş, MHP İl Başkanı Adnan Doğu, İYİ Parti İl Başkanı Ali İhsan Parlatan, ilçe ve belde belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar hep birlikte kesti.

Açılışın ardından törene katılanlar hep birlikte parkı gezerken bu sıra vatandaşlara Nevşehir Belediyesi tarafından sucuk ekmek ikramında bulunuldu. Bu arada park açılışının ardından Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından oluşturulan Vefa Ormanı'na her bir ölen kişi ve yeni doğanlar ile birlikte bu yıl ilkokul 1. sınıfa başlayan öğrenciler için fidan dikildi. Ayrıca programa katılan tüm vatandaşlara ücretsiz olarak fidan dağıtıldı. - NEVŞEHİR