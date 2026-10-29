KAKÇEV Ordu\'da mahkeme kararına rağmen sürdürüldüğü öne sürülen sondajı protesto etti

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(ORDU) – Ordu'nun Perşembe ve Turnalık yaylalarında, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen maden sondaj çalışmalarının sürdürüldüğü öne sürüldü. KAKÇEV üyeleri, iş makinelerinin önünü keserek, su kaynaklarının ve doğal yaşam alanlarının korunması için yetkililere çağrıda bulundu.

Ordu'nun Aybastı Perşembe Yaylası ile Korgan Turnalık Yaylası'nda yürütülen maden sondaj çalışmaları, yöre halkının tepkisine neden oldu.

Korgan-Aybastı-Kabataş Çevre Derneği (KAKÇEV) üyeleri, Ordu İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen Taşzemin Madencilik tarafından sondaj çalışmalarının sürdürüldüğünü öne sürerek, iş makinelerinin önünü kesti.

Çevre savunucuları ile şirket çalışanları ve yetkilileri arasında tartışma yaşanırken, KAKÇEV Basın Sözcüsü Bedir Silme ile iş makinesi çalışanları ve firma yetkilileri arasındaki tartışma kameralara yansıdı.

"TOPRAĞIMIZ GİDİYOR, SUYUMUZ GİDİYOR!"

Bölgedeki sondaj çalışmalarının su kaynaklarına, dere yataklarına ve doğal yaşam alanlarına zarar verdiğini savunan KAKÇEV Basın Sözcüsü Bedir Silme, yaklaşık iki buçuk yıldır mücadele ettiklerini söyledi.

Çalışmaların, yaylaların geleceğini tehdit ettiğini belirten Silme, "Toprak gidiyor, su gidiyor, canım menderesler yok ediliyor. Yaylalarımızla birlikte geleceğimiz de gidiyor. Su yolları parçalanıyor, doğanın can damarları koparılıyor" dedi.

Bölgedeki su kaynaklarının korunması gerektiğini vurgulayan Bedir Silme, "İki buçuk yıldır feryat ediyoruz! Bedel ödedik, acılar çektik, yalnız bırakıldık. Son dere kuruyana, yaylacılık bitene kadar mı susacağız? Bu sessizlik kimin işine yarıyor?" ifadelerini kullandı.

"İŞ MAKİNELERİNİ DERHAL DURDURUN"

Yetkililere çalışmaların durdurulması çağrısında bulunan Silme, su kaynaklarının, dere yataklarının ve mendereslerin korunmasını istedi.

Siyasi partilere, belediyelere, muhtarlara, sivil toplum kuruluşlarına ve bölge halkına dayanışma çağrısı yapan Bedir Silme, "Siyasi görüşümüz ne olursa olsun sahaya inelim, omuz omuza verelim! Toprağını, suyunu ve yaylasını barışçıl yollarla savunmak anayasal bir haktır. Bunları korumak hepimizin sorumluluğudur" diye konuştu.

KAKÇEV üyeleri, Perşembe ve Turnalık yaylalarındaki sondaj çalışmalarının durdurulmasını, su kaynaklarının ve doğal yaşam alanlarının korunmasını talep etti. Dernek üyeleri ayrıca mahkeme kararlarının uygulanması ve bölgedeki faaliyetlerin hukuki durumunun açıklığa kavuşturulması için yetkililere çağrıda bulundu.