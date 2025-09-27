Doğalgaz faturası şoku! Gelen ücret dudak uçuklattı - Son Dakika
Doğalgaz faturası şoku! Gelen ücret dudak uçuklattı

Doğalgaz faturası şoku! Gelen ücret dudak uçuklattı
27.09.2025 19:12
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan bir aile, aylık doğal gaz faturası olarak 22 bin 913 lira ile karşılaştı. Aile, fatura tutarının hatalı olduğunu ve yetkililere ulaşamadıklarını belirtti.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iki kişilik aileye 22 bin 913 liralık doğal gaz faturası geldi. Aile, yanlışlık yapıldığını savunarak yetkililere seslendi.

Tekirdağ'daki bir aile doğalgaz faturası şoku yaşadı. Kapaklı ilçesi Yunus Emre Mahallesi Beste Sokak'ta yaşayan iki kişilik bir ailenin evine 22 bin 913 liralık fatura ulaştı.

AİLE ŞOK OLDU

Devlet desteğiyle 10 bin 130 liralık kısmı karşılanırken, geriye kalan 12 bin 782 lira aileye ödeme yükümlülüğü olarak yansıtıldı.

Fatura tutarının olağan dışı olduğunu savunan ev sahibi F.K., geçen ay yalnızca 173 lira doğal gaz faturası geldiğini hatırlattı. Bu ay gelen tutarın yanlışlık olduğunu düşündüğünü ifade eden F.K, "Evde sadece iki kişi yaşıyoruz, bu kadar yüksek fatura gelmesi imkansız. Binadaki diğer dairelere 100-200 lira civarında fatura kesilmiş" dedi.

"YETKİLİLERE ULAŞAMADIK"

F.K., faturayı aldıktan sonra durumu yetkililere bildirmek istediklerini ancak kimseye ulaşamadıklarını ifade ederek, "Faturayı görünce hemen aradık fakat telefonlara yanıt verilmedi. Bu kadar yüksek borcun nasıl çıktığını anlamış değiliz" diyerek yaşadıkları mağduriyeti anlattı. Aile, hatalı olduğunu düşündükleri faturanın düzeltilmesini talep ediyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Kapaklı, Enerji, Yerel

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Cüneyt ertaç:
    karadenizde gaz bulduk açın kapıları camları akıyoruzzz ;) ekonomi uçtu dolar 40 euro 50 14 15 Yanıtla
    Alper Elma:
    nebalakasi var yar ragim, fatura hatali 2 2
    Fatih Sozen:
    boş tenekeden nasıl ses çıkarsa senden de aynı ses çıkıyor 0 0
  • Bayram Izgoren:
    yanliş okuma sonucinda oluşan fatura sayac endeksini alip dogalgaz bayiye giderse düzeltilir 15 1 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    ya yetkili vs yok.. hukimet sectigi insanlara ihale etmis bilmem kac tl kasasina koymus, onlara da at oynatmak kalmis, parayi veren dudugu calar.. al bu ornegi elektrik vs icin de kullan.. olay bu.. son 15 20 yildir hepten tozuttular parababalari ve zenginler klibune hizmet icin parmak indir kaldir ya da bi a 4 e cak imzayi ver gec ile..vesselam... 0 0 Yanıtla
  • Hakan1421:
    bunun hatalı okuma sonucunda olduğunu bilmeyen ya kuş beyinlidir yada vatan haini 0 0 Yanıtla
19:23
