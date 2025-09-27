Doğalgaz faturası şoku! Gelen ücret dudak uçuklattı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iki kişilik aileye 22 bin 913 liralık doğal gaz faturası geldi. Aile, yanlışlık yapıldığını savunarak yetkililere seslendi.

Tekirdağ'daki bir aile doğalgaz faturası şoku yaşadı. Kapaklı ilçesi Yunus Emre Mahallesi Beste Sokak'ta yaşayan iki kişilik bir ailenin evine 22 bin 913 liralık fatura ulaştı.

AİLE ŞOK OLDU

Devlet desteğiyle 10 bin 130 liralık kısmı karşılanırken, geriye kalan 12 bin 782 lira aileye ödeme yükümlülüğü olarak yansıtıldı.

Fatura tutarının olağan dışı olduğunu savunan ev sahibi F.K., geçen ay yalnızca 173 lira doğal gaz faturası geldiğini hatırlattı. Bu ay gelen tutarın yanlışlık olduğunu düşündüğünü ifade eden F.K, "Evde sadece iki kişi yaşıyoruz, bu kadar yüksek fatura gelmesi imkansız. Binadaki diğer dairelere 100-200 lira civarında fatura kesilmiş" dedi.

"YETKİLİLERE ULAŞAMADIK"

F.K., faturayı aldıktan sonra durumu yetkililere bildirmek istediklerini ancak kimseye ulaşamadıklarını ifade ederek, "Faturayı görünce hemen aradık fakat telefonlara yanıt verilmedi. Bu kadar yüksek borcun nasıl çıktığını anlamış değiliz" diyerek yaşadıkları mağduriyeti anlattı. Aile, hatalı olduğunu düşündükleri faturanın düzeltilmesini talep ediyor.