Kar nedeniyle mahsur kalan 75 yaşındaki adam kurtarıldı - Son Dakika
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Kar nedeniyle mahsur kalan 75 yaşındaki adam kurtarıldı

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Malatya'da yoğun kar yağışı sonrası kaybolan 75 yaşındaki Mustafa Akıcı, Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı. Ailesinin durumu bildirmesi üzerine harekete geçen ekipler, kapanan yolları açarak yaşlı adamı buldu ve güvenlik güçlerine teslim etti.

28.11.2024 15:59  Güncelleme: 16:05
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Kar nedeniyle mahsur kalan yaşlı adam ekipler tarafından kurtarıldı

MALATYA - Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmaları kapsamında 24 Kasım 2024 Pazar gününden itibaren kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Mustafa Akıcı'yı bulunduğu yerden alarak, güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerine teslim etti.

Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren özverili bir şekilde çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bir yandan kar yağışından dolayı kapanan yolları ulaşıma açarken bir yandan yolda kalan vatandaşları güvenli alanlara taşıdı.

Pazar günü yağan yoğun kar yağışı nedeniyle 75 yaşındaki Mustafa Akıcı'dan haber alamayan ailesinin Jandarmayı araması üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Hekimhan Karapınar Mahallesi Almacatı mezrası yolunu açarak yaşlı vatandaşa sağ salim ulaştı. Ekipler tarafından kurtarılan Mustafa Akıcı güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Babalarına sorunsuz bir şekilde ulaşan aile üyeleri "Devletimiz bütün imkanlarını seferber ederek aile büyüğümüze sağ salim ulaştı. Bu özverili çalışmalarından dolayı başka Büyükşehir Belediyemiz ekiplerine, güvenlik güçlerimize ve sağlık ekiplerimize teşekkür ediyoruz" dediler.

Birkaç gün boyunca kendisinden haber alınamayan Mustafa Akıcı yaşadığı olayı anlatarak, "Kar yağışından dolayı yollar kapandı. Ailem ulaşamayınca jandarmayı aramış ve ekipler beni bulunduğum yerden almak için harekete geçmiş. Allah devletimize zeval vermesin. Bunca emeği çeken Büyükşehir Belediyemizin ekiplerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kar nedeniyle mahsur kalan 75 yaşındaki adam kurtarıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kar nedeniyle mahsur kalan 75 yaşındaki adam kurtarıldı - Son Dakika

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