Kara Elmas Ekspresi Zonguldak\'a ulaştı, yolcular Maden Müzesi\'ni gezdi

Turistik amaçlı tren yolculuğu yapmak isteyenler için yeni alternatif sunan Kara Elmas Ekspresi'nin yolcuları Zonguldak'a ulaştı. Protokol üyeleri ve yolcular Türkiye'nin ilk Maden Müzesi'ni gezdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca turizmi geliştirmek amacıyla 12 Nisan tarihinde seferleri başlatılacak olan Kara Elmas Ekspresi, Batı Karadeniz turistik tren turu tanıtım seferine çıktı. Ankara'dan yola çıkan Kara Elmas Ekspresi, Zonguldak'a ulaştı.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz ve diğer katılımcılar Türkiye'nin ilk Zonguldak Maden Müzesi'ni gezdi.
Rehber Ekrem Murat Zaman'ın madencilik tarihini anlatarak bilgiler aktardığı ziyaretçiler, Avrupa Endüstri Mirası Rotası üyesi olan müzede geçmişten günümüze kullanılan araç ve gereçleri de yakından inceledi.
Katılımcılar müzenin ardından Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait kömür deneyim ocağını gezdi. Kömürün üretim ve yerüstüne çıkartılma süreçleri hakkında bilgiler aldı.
Gazetecilere konuşan Bakan Yardımcısı Alparslan, "Bunun bir müze konseptinde anlatılması son derece önemli. Burada yaşanan bir tarih, ekonomi var. Hem bilimsel anlamda gelişmeler olduğu gibi insani anlamda çok büyük bir yaşam tarihi var. Çok etkileyici. Karaelmas Ekspresi'mizin de isminin de buradan gelmesi son drece anlamlı. Karaelmas Ekspresi ile gelen ziyaretçilerimizin bu müzede gezecek olması, son drece gezinin anlamlı olması açısından çok güzel. Çok değerli bir müze" dedi.
Alparslan ve beraberindekiler ardından 875 metrelik yürüyüş yoluyla gezi alanı bulunan, sarkıt, dikit, travertenlerinin yanı sıra içinden dere geçen Gökgöl Mağarası'nı ziyaret etti.
Karaelmas Ekspresi, dönüş yolunda ise Yenice ve Eskipazar'da duracak. Son durağı Ankara'da seferini tamamlayacak. - ZONGULDAK
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