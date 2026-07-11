Karabağ Zaferi anısına özel hatıra para sertifikaları Kütahya\'da

Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Karabağ'ın azadlığı anısına hazırlanan özel hatıra para sertifikaları, Kütahya Azerbaycanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği'ne takdim edildi.

Manevi değeri yüksek olan sertifikalarda, Azerbaycan'ın kültür başkenti ve Karabağ'ın incisi olarak kabul edilen Şuşa'nın simgeleri yer alıyor. Sertifikaların bir yüzünde tarihi Şuşa Kalesi, diğer yüzünde ise Şuşa'nın sembolü olan Har-ı Bülbül çiçeği bulunuyor. Hazırlanan özel hatıra sertifikalarının, Karabağ Zaferi'nin ve Şuşa'nın özgürlüğüne kavuşmasının hatırasını yaşatmayı amaçladığı belirtildi.

Kütahya Azerbaycanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İlqar İdrisov, anlamlı takdim dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu kıymetli emaneti derneğe layık gören Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Nermine Mustafayeva'ya ve İstanbul Başkonsolosluğu'na teşekkür etti.

İdrisov, yaptığı açıklamada, "Bu kıymetli hatıra yalnızca bir belge değil; Karabağ Zaferi'nin, Şuşa'nın özgürlüğüne kavuşmasının ve aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı kutsal mirasın bir sembolüdür. Bu emaneti Kütahya'da büyük bir özenle muhafaza edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulayan İdrisov, Kütahya'da iki ülke arasındaki kültürel dayanışmayı ve gönül birlikteliğini pekiştirecek faaliyetlere devam edeceklerini söyledi.

Şuşa'dan Kütahya'ya uzanan bu anlamlı hatıranın, ortak tarih ve kültür bilincinin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacak önemli bir sembol olduğu ifade edilirken, Karabağ'ın azadlığı uğruna hayatını kaybeden şehitler rahmet ve minnetle anıldı. Açıklamada ayrıca, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki "Bir millet, iki devlet" anlayışıyla şekillenen kardeşlik bağlarının gelecekte de aynı kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - KÜTAHYA