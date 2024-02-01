Karabağlar Belediye Başkanı 6 Şubat depremi için önlem çağrısı yaptı

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin yıl dönümünün yaklaştığını belirterek, "Ülkemiz tarihi ve yitirdiğimiz on binlerce can açısından önemli bir gün, 6 Şubat. Hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Bu acıların bir daha yaşanmaması için gereken önlemleri mutlaka almamız gerekiyor" dedi.
Karabağlar Belediye Meclisi'nin şubat ayı toplantısı, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun yönetiminde yapıldı.
Meclisin açılışında belediye çalışmalarıyla ilgili meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Selvitopu, Yeşilyurt Pazaryeri, Uzundere Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi projelerinin hızla devam ettiğini vurguladı. Tehlike oluşturan noktalardaki istinat duvarı çalışmalarının sürdüğünü belirten Selvitopu, Uzundere Cemevi ve Sosyokültürel Tesisi'nin yapım ihalesine yakında çıkılacağını bildirdi.
Türkiye'yi derinden sarsan 6 Şubat depreminin yıl dönümünün yaklaştığını da hatırlatan Başkan Selvitopu, "Ülkemiz tarihi ve yitirdiğimiz on binlerce can açısından önemli bir gün, 6 Şubat. Hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Bu acıların bir daha yaşanmaması için gereken önlemleri mutlaka almamız gerekiyor" dedi.
Toplantıda, Bozyaka İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'yle Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yenilenmesi ve kapasitelerinin artırılmasıyla ilgili imar komisyonu raporları görüşüldü. Her iki rapor, komisyonlardan geldiği şekliyle oybirliğiyle kabul edildi.
Toplantıyı, AKP Karabağlar ilçe yöneticileri Metin Uslu ve Muhammet Ünsal, MHP ilçe yöneticileri Uğur Durmaz ve Fakir Işıldar, Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Özkurt'la ilçe yöneticileri Şener Uzun ve Necati Tağaç da izledi.
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