Çameli Belediyesinin iftar sofrası Karabayır\'da kuruldu
02.03.2026 09:56  Güncelleme: 09:57
Denizli'nin Çameli ilçesi Karabayır Mahallesi'nde, belediye ve mahalle sakinleri birlikte iftar sofrası kurdu. Ramazan'ın bereketiyle dolu programda kardeşlik ve dayanışma mesajları verildi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Karabayır Mahallesi'nde, Çameli Belediyesi ile mahallelinin gönül birliğiyle iftar sofrası kuruldu. Ramazan ayının bereketi ve paylaşma ruhunun hissedildiği programda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Karabayır Mahallesi'nde, Çameli Belediyesi ile Karabayır halkının gönül birliğiyle hazırladığı iftar sofrasında bir araya gelindi. Ramazan ayının bereketi ve paylaşma ruhunun hissedildiği programda birlik ve beraberlik mesajları verildi. Aynı sofrada buluşarak duaların edildiği iftar programında komşuluk, kardeşlik ve dayanışmanın en güzel örnekleri sergilendi.

İftar sofrasına katkı sunan tüm hemşehrilere teşekkür eden Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, tutulan oruçların ve edilen duaların kabul olması temennisinde bulundu. Başkan Arslan, "Aynı sofrada buluşup dualar ettiğimiz bu güzel akşamda komşuluğun, kardeşliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerine bir kez daha şahit olduk. Soframıza katkı sunan tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyor, Rabbim tuttuğumuz oruçları ve edilen duaları kabul eylesin diyoruz" dedi. - DENİZLİ

