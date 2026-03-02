Çameli Belediyesinin iftar sofrası Karabayır\'da kuruldu

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Karabayır Mahallesi'nde, Çameli Belediyesi ile mahallelinin gönül birliğiyle iftar sofrası kuruldu. Ramazan ayının bereketi ve paylaşma ruhunun hissedildiği programda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Karabayır Mahallesi'nde, Çameli Belediyesi ile Karabayır halkının gönül birliğiyle hazırladığı iftar sofrasında bir araya gelindi. Ramazan ayının bereketi ve paylaşma ruhunun hissedildiği programda birlik ve beraberlik mesajları verildi. Aynı sofrada buluşarak duaların edildiği iftar programında komşuluk, kardeşlik ve dayanışmanın en güzel örnekleri sergilendi.

İftar sofrasına katkı sunan tüm hemşehrilere teşekkür eden Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, tutulan oruçların ve edilen duaların kabul olması temennisinde bulundu. Başkan Arslan, "Aynı sofrada buluşup dualar ettiğimiz bu güzel akşamda komşuluğun, kardeşliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerine bir kez daha şahit olduk. Soframıza katkı sunan tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyor, Rabbim tuttuğumuz oruçları ve edilen duaları kabul eylesin diyoruz" dedi. - DENİZLİ