Karabük Safranbolu\'da kediyle karşılaşan yılan çalıya tırmanırken görüntülendi

Karabük Safranbolu'da kediyle karşılaşan yılan çalıya tırmanırken görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü köyünde bir kedi ile yılan karşı karşıya geldi. Kedinin patileriyle müdahale ettiği yılan çalıya tırmanırken o anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kedinin yılanla oynaması ilginç görüntülere sahne oldu. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Bostanbükü köyünde yaşanan olayda kedi ile yılan bir süre karşı karşıya geldi. Kedinin patileriyle müdahale ettiği yılan, darbelerden kurtulmak için çalının üzerine tırmandı.
İlginç karşılaşma, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: İHA
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