Karacasu'da 2 Yıl Önce Vefat Eden Oto Yıkamacı Eşinin Mesleğini Sürdüren Ayşe Karcılı: "Görenler Önce Şaşırıyor, Sonra 'Sen Yıka' Diyorlar" - Son Dakika
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Karacasu'da 2 Yıl Önce Vefat Eden Oto Yıkamacı Eşinin Mesleğini Sürdüren Ayşe Karcılı: "Görenler Önce Şaşırıyor, Sonra 'Sen Yıka' Diyorlar"

26.11.2022 17:55

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 53 yaşındaki Ayşe Karcılı, 2 yıl önce kaybettiği oto yıkamacı eşinin mesleğini oğluyla birlikte sürdürüyor. Karcılı, "Beni görenler şaşırıyor. Önce güvenemiyorlar. Sonra yıkadıktan sonra bir daha geldiklerinde 'sen yıka' diyorlar. Kadın eli daha başka diyorlar" dedi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 53 yaşındaki Ayşe Karcılı, 2 yıl önce kaybettiği oto yıkamacı eşinin mesleğini oğluyla birlikte sürdürüyor. Karcılı, "Beni görenler şaşırıyor. Önce güvenemiyorlar. Sonra yıkadıktan sonra bir daha geldiklerinde 'sen yıka' diyorlar. Kadın eli daha başka diyorlar" dedi.

Karacasu'da 30 yılı aşkın bir süre oto yıkama ve yağlama hizmeti veren Ahmet Karcılı, 2021 yılı Şubat ayında Covid-19'a yakalandı. 1,5 ay hastanede yatan Karcılı tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Babası ile birlikte bu mesleği 12 yıldır kendi işletmelerinde sürdüren Ümit Karcılı babasının mesleğini yapmaya devam etti. 2 aydan bu yana oğluyla birlikte çalışan anne Ayşe Karcılı ise, "Babasının yerini tutamasam dahi kol kanat olmaya çalışıyorum" dedi.

"ELEMAN OLMAYINCA BEN BAŞLADIM"

Ayşe Karcılı şunları söyledi:

"Eşim 2021 yılında vefat etti. Oğlum yalnız olduğu için yanında ben varım. Oğluma yardımcı olmak istedim. Çocuğum için buradayım. Kendi başına yoruluyordu. Bu sektörde eleman bulmak da biraz zor. Oğlum bir ara kapatmayı bile düşüncü. Ama kendi işimiz devam etmesini istiyoruz. Ben de babasının yerini tutmasam dahi kol kanat olmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince de olacağım. Eşim Ahmet Karcılı bu mesleği 30 yıl sürdürdü. 12 yıl önce kendi işletmesini açtı. Oğlumuzla birlikte çalıştılar. Eşimin yıllarca yaptığı meslek, bu mesleğini yıllarını verdi, emekli oldu. Emeklilikten sonra da çalışmayı bırakmadı. Çocuğunun yanındaydı. Eşimin vefatından dolayı üzüntülüyüm. Çocuğumun yanındayım. Ona destek olduğum için gurur duyuyorum. Ona destek olmaya yardımcı olmaya devam etmek istiyorum elimden geldiğince.

"MÜŞTERİLERİMİZ MEMNUN"

Beni görenler şaşırıyor. Önce güvenemiyorlar. Sonra yıkadıktan sonra bir daha geldiklerinde 'sen yıka' diyorlar. İç dış temizlik yapıyorum. Önce köpüklüyoruz. Sonra yıkama, silme detay temizlik işlemleri yapılıyor. Kadın eli daha başka diyorlar. Böyle olsun istemezdim ama böyle oldu. Ne yapalım. Eşim emekli olduktan sonra çocuğumuz evlendirip rahat bir oturmaktı düşüncemiz ama olmadı. Eşim babasıyla 40 gün arayla vefat etti. 1,5 ay hastanede kaldı."

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Karacasu'da 2 Yıl Önce Vefat Eden Oto Yıkamacı Eşinin Mesleğini Sürdüren Ayşe Karcılı: 'Görenler Önce Şaşırıyor, Sonra 'Sen Yıka' Diyorlar' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karacasu'da 2 Yıl Önce Vefat Eden Oto Yıkamacı Eşinin Mesleğini Sürdüren Ayşe Karcılı: "Görenler Önce Şaşırıyor, Sonra 'Sen Yıka' Diyorlar" - Son Dakika
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