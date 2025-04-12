Haber: Mustafa USTA
(SİNOP) - Karadeniz'de beklenen fırtına nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri, Sinop'un güneyindeki doğal limana demir attı.
Karadeniz'de beklenen fırtına nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri rota değiştirdi. Kentte saatteki hızı 80 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli fırtına öncesi çok sayıda gemi, kentin güneyinde bulunan iç liman mevkisine demirledi. Gemilerin bekleyişleri sürüyor.
Sinop Valiliğinden yapılan uyarıda ise vatandaşlardan fırtınada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.
Son Dakika › Yerel › Karadeniz'de Fırtına Alarmı - Son Dakika
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