Karadeniz'de Mayın Tehdidi ve NATO Faaliyetleri - Son Dakika
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Karadeniz'de Mayın Tehdidi ve NATO Faaliyetleri

Karadeniz\'de Mayın Tehdidi ve NATO Faaliyetleri

Koramiral Kaya, Karadeniz'de 400 mayın döküldüğünü ve NATO ile mayın karşı tedbirlerinin önemini vurguladı.

28.09.2024 18:12
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Kuzey Saha Deniz Komutanı Koramiral Mustafa Kaya, Karadeniz'e 400'ün üzerine mayının döküldüğünü ve bunların bir kısmının zincirlerinden koparak sürüklendiğine dikkat çekerek, "MCM BLACK SEA aktivasyonuyla şimdi Bulgaristan ve Romanya Deniz Kuvvetlerimizin de katkılarıyla bu çabalarımıza ve gayretlerimize NATO şemsiyesi altında devam edeceğiz" dedi.

Karadeniz'de mayın karşı tedbirlerinin önemli bir görev ifade ettiğini açıklayan Kuzey Saha Deniz Komutanı Koramiral Mustafa Kaya, "Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri çok önemli bir görev ifade ediyor. Yalnız bu Türkiye için değil NATO üyesi kıyıdaşlar içinde ve aynı zamanda NATO içinde çok önemli bir aktivasyon. Özellikle Rusya- Ukrayna savaşının, sürüklenen mayın tehdidinin baş gösterdiği Karadeniz'de bu dönemde yapılan bu faaliyet hepimiz için çok büyük bir önem taşıyor" dedi.

"Karadeniz'de yaklaşık 400'ün üzerinde mayın döküldüğünü ve bunların bir kısmının zincirlerinden koparak sürüklenmekte olduğunu biliyoruz" diyen Kaya, "20 civarında da mayının tespit ve imhasını kıyıdaşlarımızla birlikte yaptık. Burada Türk Deniz Kuvvetleri gerçekten sahip olduğu imkan-kabiliyetlerle çok önemli bir destek ve katkı sundu" diye konuştu.

MCM BLACK SEA aktivasyonuyla Bulgaristan ve Romanya Deniz Kuvvetleri'nin katkılarıyla bu çabalara ve gayretlere NATO şemsiyesi altında devam edeceklerini aktaran Kaya, "Bu faaliyete NATO'da görevli, NATO üyesi olan kıyıdaşlar iştirak ediyorlar. Doğal olarak NATO'nun Karadeniz'deki faaliyetlerini de destekleyen çok önemli bir faaliyet. Özellikle sürüklenen mayınların tespiti ve imhası konusunda kıyıdaşların yaptığı, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu çok önemli bir aktivasyon" şeklinde konuştu.

Mayının deniz ticareti ve seyrüsefer faaliyetleri için çok önemli bir tehdit olduğunu hatırlatan Mustafa Kaya, "Tabii deniz ticareti deniz üzerindeki seyrüsefer faaliyetleri için mayın çok önemli bir tehdit. Mayın tehdidi olduğunda ticaret yollarının işletilmesi ve seyrüsefer yollarının işletilmesi çok mümkün olmuyor. Çok büyük riskler taşıyor. Bunun emniyetli yapılabilmesi için sürüklenen mayınların tüm imkanlarla tespit, teşhis ve imhası gerekiyor. Şu anda bu görev grubuda bu faaliyetleri destekleyecek önemli bir unsur olacaktır" diye konuştu.

Türkiye'nin NATO'da çok önemli bir aktör olduğunu aktaran Kaya, "Türkiye bildiğiniz gibi NATO'da çok önemli bir aktör. Sahip olduğu unsurlarla NATO'nun başat güçleri arasında yer alan bir ülke. Dolayısıyla biz bu yeteneklerimizi çevre denizlerimizde olduğu gibi Karadeniz'e de yansıtıyoruz. Bu MCM Black Sea faaliyetleri içerisinde de yeteneğimizi bütün unsurlarımızla ortaya koyuyoruz ve başarılı sonuçlar alıyoruz" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Mustafa Kaya, Karadeniz, Politika, Savunma, Yerel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karadeniz'de Mayın Tehdidi ve NATO Faaliyetleri - Son Dakika

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