Karaman\'da Filistin\'e Destek Konvoyu

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Karaman'da Filistin'e destek amacıyla 'Motor ve Bisiklet Konvoyu' düzenlendi.

Karaman Sivil Toplum Platformu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukası ve saldırılarına tepki göstermek için "Filistin'e Destek Motor ve Bisiklet Konvoyu" düzenledi. Düzenlenen etkinliğe hafta sonu olması nedeniyle vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Konvoya katılmaya gelenler Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından basın açıklaması yapılarak dua edildi. Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan başlayan konvoy 1. İstasyon Caddesi, Tren Garı ve Molla Fenari Caddesi üzerinden devam ederek başladığı noktada sona erdi. Konvoya Türk ve Filistin bayraklarıyla katılan vatandaşlar, Filistin ve Filistin halkına her zaman sahip çıkacaklarını söylediler.

Düzenlenen konvoya Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli de bisikletiyle katıldı. - KARAMAN