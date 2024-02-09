Karaman'dan Filistin'e Dualarla Yardım Konvoyu - Son Dakika
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Karaman'dan Filistin'e Dualarla Yardım Konvoyu

Karaman\'dan Filistin\'e Dualarla Yardım Konvoyu

Karaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu ve Kızılay Karaman Şubesi tarafından düzenlenen kampanya kapsamında, İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılar sonucunda büyük acılar yaşayan Filistin halkına dualarla 4 tır insani yardım malzemesi gönderildi. Yardım kampanyası çerçevesinde toplanan un ve gıda malzemeleri, cuma namazı sonrası Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Kent Meydanı'nda düzenlenen uğurlama töreniyle Gazze'ye gönderildi. Törene Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Alkan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

09.02.2024 15:51
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Karaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu ve Kızılay Karaman Şubesince düzenlenen kampanya kapsamında 4 tır insani yardım malzemesi İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırıları nedeniyle büyük acılar yaşanan Filistin halkına dualarla gönderildi.

7 Ekim tarihinden bu yana İsrail'in saldırılarına maruz Filistin halkının yaralarını sarmak ve yardımda bulunmak amacıyla Karaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu ve Kızılay Karaman Şubesince yardım kampanyası düzenlendi. Yardım kampanyası çerçevesinde vatandaşların da destekleriyle un ve gıda malzemesi toplandı. 4 tırdan oluşan insani yardım konvoyu cuma namazı sonrası Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Kent Meydanında dualarla Gazze'ye uğurlandı.

Uğurlama törenine Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Alkan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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