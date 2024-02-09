Karaman\'dan Filistin\'e Dualarla Yardım Konvoyu

Karaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu ve Kızılay Karaman Şubesince düzenlenen kampanya kapsamında 4 tır insani yardım malzemesi İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırıları nedeniyle büyük acılar yaşanan Filistin halkına dualarla gönderildi.
7 Ekim tarihinden bu yana İsrail'in saldırılarına maruz Filistin halkının yaralarını sarmak ve yardımda bulunmak amacıyla Karaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu ve Kızılay Karaman Şubesince yardım kampanyası düzenlendi. Yardım kampanyası çerçevesinde vatandaşların da destekleriyle un ve gıda malzemesi toplandı. 4 tırdan oluşan insani yardım konvoyu cuma namazı sonrası Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Kent Meydanında dualarla Gazze'ye uğurlandı.
Uğurlama törenine Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Alkan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - KARAMAN
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