Karla Kaplı Yolda Börek Ziyareti - Son Dakika
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Karla Kaplı Yolda Börek Ziyareti

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Bayburt'un Kurucakol köyünde kar nedeniyle yolda kalan Kadir Köprücü, misafirliğe gidebildi.

25.11.2024 11:53
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Börek yemeye misafirliğe giden vatandaş karla kapanan yolda ilerlemekte güçlük çekti

BAYBURT - Bayburt'a 6 kilometre uzaklıkta bulunan bulunan Kurucakol köyünde yaşayan Kadir Köprücü isimli vatandaş, misafirliğe arkadaşının evine gitti. Aniden bastıran kar köy yolunu kapatınca, Köprücü gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Bir video çeken ve sosyal medya hesabından paylaşan Köprücü'nün videosuna beğeni yağarken, Köprücü videosunda şunları söyledi: "An itibariyle Bayburt köylerinde ve merkeze yakın yerlerde yolların durumu bu şekilde. Görmüş olduğunuz yer Bayburt merkeze 4-5 kilometre uzaklıktaki Kurucakol köyünün yolu, Hak Almaz mevkii burası. An itibariyle göründüğü gibi yol kardan dolayı ulaşıma kapanmış durumda. Greyder yolu açmaya çalışıyor, Bayburt'ta durum bu şekilde. Yolun genişliği 3-4 metre olduğu için 2 araç yan yana geçemiyor dolayısıyla da durum bu şekilde. Greyder yolu açacak inşallah, Allah devlete zeval vermesin."

"Bir tepsi börek yiyeceğim diye yolda izde kaldım"

Arkadaşından çıkarak evinin yolunu tutan Köprücü, bir tepsi börek için yolda kaldığını söyleyerek, "Görmüş olduğunuz gibi kar kalınlığı 40-50 santimetreye ulaşmış vaziyette. Acayip bir fırtına var, sakın yola ize çıkmayın. Ben güya misafirliğe gittim, bir tepsi börek yiyeceğim diye yolda, izde kaldım. Nasip böyleymiş yapacak bir şey yok. Allah'a emanet olun inşallah, sakın yola, ize çıkmayın" ifadelerini kullandı. Bununla birlikte, şehir merkezinde polis ekipleri ulaşımı kontrollü sağlarken, AFAD ve Kızılay ekipleri de yolda kalan sürücülerin yardımına yetişiyor. Öte yandan bölgedeki ekiplerden alınan bilgiye göre, Kayışkıran mevkii başta olmak üzere birçok yolda trafik durma noktasına geldi, ulaşım güçlükle ilerliyor.

Karla Kaplı Yolda Börek Ziyareti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karla Kaplı Yolda Börek Ziyareti - Son Dakika

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