Kars Emek ve Demokrasi Güçleri, 1 Mayıs kutlamalarını Kars Tren Garı'nda yapacak - Son Dakika
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Kars Emek ve Demokrasi Güçleri, 1 Mayıs kutlamalarını Kars Tren Garı'nda yapacak

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Kars Emek ve Demokrasi Güçleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını Kars Cumhuriyet Meydanı'nda yapma başvurusunun reddedilmesi üzerine Kars Tren Garı'nda gerçekleştirecek.

29.04.2024 15:58
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TACETTİN DURMUŞ

(KARS) - Kars Emek ve Demokrasi Güçleri, tüm emekçileri ve Kars halkını 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına davet etti. Tertip komitesi adına açıklama yapan Eğitim Sen Kars İl Başkanı Hakan Topçu "Maalesef 1 Mayıs'ı Kars Cumhuriyet Meydanı'nda kutlamak için yaptığımız başvuru reddedilmiş ve emekçilere gözden uzak Kars Tren Garı reva görülmüştür. Emekçiler olarak yine de Kars Tren Garında coşku ve umutla buluşacağız" dedi.

Tüm emekçileri ve Kars halkını 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına davet eden  Eğitim Sen Kars İl Başkanı Hakan Topçu, 1 Mayıs'ı Kars Cumhuriyet Meydanı'nda kutlamak için yaptıkları başvurunun reddedildiğini söyledi.

Başkan Hakan Topçu, Eğitim Sen Kars İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kars Emek ve Demokrasi Güçleri olarak tüm emekçileri ve halkımızı Tren Garı'nda kutlayacağımız 1 Mayıs'a davet ediyoruz. 2024 1 Mayıs'ına sayılı günler kaldı. İşçi sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma günü olan 1 Mayıs'ta Dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimizle beraber demokrasiye, adalete, özgürlüğe, eşitliğe, barışa ve kardeşliğe dair umutlarımızı ve taleplerimizi haykıracağız.

Otoriter bir rejimin ağır baskıları altında hepimiz kölece çalışıp asgari yaşamaya mahkum ediliyoruz. Bu nedenle demokrasi mücadelesi 2024 1 Mayıs'ının en asli gündemlerinden biridir. Siyasi partilere ve yandaş kuruluşlara açık olan meydanlar emekçilere verilmemektedir. Maalesef 1 Mayıs'ı Kars Cumhuriyet Meydanı'nda kutlamak için yaptığımız başvuru reddedilmiş ve emekçilere gözden uzak Kars Tren Garı reva görülmüştür. Emekçiler olarak yine de Kars Tren Garında coşku ve umutla buluşacağız."

Kars Emek ve Demokrasi Güçleri, 1 Mayıs kutlamalarını Kars Tren Garı\'nda yapacak
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kars Emek ve Demokrasi Güçleri, 1 Mayıs kutlamalarını Kars Tren Garı'nda yapacak - Son Dakika

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