Kars'ta 2024 Yılında 872 Daireye Yapı Ruhsatı Verildi - Son Dakika
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Yerel

Kars'ta 2024 Yılında 872 Daireye Yapı Ruhsatı Verildi

Türkiye genelinde 2024 yılı II. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı azalırken, Kars'ta 872 daireye yapı ruhsatı verildi.

16.08.2024 12:59
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Kars' ta 2024 yılının 2'inci çeyreğinde 872 daireye yapı ruhsatı verildi. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, Türkiye genelinde 2024 yılı II. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 22,7, daire sayısı yüzde 28,9 ve yüzölçüm yüzde 30,9 azalırken, yapı kullanma izin belgesi verilen binaların yüzölçümü ise yüzde 14,7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü bağlı illerden Kars' ta 2024 yılının II. çeyreğinde 872 daireye, Ağrı' da 686 daireye, Iğdır' da 229 daireye ve Ardahan' da 2024 yılının II. çeyreğinde 229 daireye yapı ruhsatı verildi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars'ta 2024 Yılında 872 Daireye Yapı Ruhsatı Verildi - Son Dakika

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