Kars'ta Büyükbaş Hayvan Kimliklendirme Toplantısı - Son Dakika
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Kars'ta Büyükbaş Hayvan Kimliklendirme Toplantısı

Kars\'ta Büyükbaş Hayvan Kimliklendirme Toplantısı
29.06.2025 09:55
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Kars'ta 379 köyde 137 bin buzağıya küpe uygulaması yapıldı, destekler vurgulandı.

Kars'ta büyükbaş hayvan kimliklendirme değerlendirme toplantısı yapıldı. Kars'ta bugüne kadar 379 köyde 137 bin buzağıya küpelendirme yapıldı.

Kars İli Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Milletvekili Adem Çalkın, Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Eren Alp, muhtarlar ve hayvan yetiştiricileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Eren Alp, 379 köyde 137 bin buzağıya küpe uygulaması yapıldığını belirtti. Alp, çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ise tarım ve hayvancılığının önemine dikkat çekerek, hükümetin tarım ve hayvancılığa çok önemli destekler verdiğini söyledi.

Milletvekili Adem Çalkın, "Biz bu anlamda hükümet olarak belki de dünyada benzeri olmayan bir destekleme yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde tarım bakanımızın çalışmalarıyla birlikte hakikaten Türkiye hayvancılığını büyütmeye, geliştirmeye ve aynı zamanda tarımı güçlendirmeye devam ediyoruz. Tabi çiftçimizi, üreticimizi güçlendirmeyi birinci önceliğimiz olarak kabul ediyoruz. Dolayısıyla burada yatığımız desteklerle bunu ispat ediyoruz" dedi.

Çalkın, "İnşallah ilimizde Damızlık ve Sığır Yetiştiriciliği Birliği'nin küpeleme işini daha iyi yapacağına inanıyorum. Tarım Bakanlığı ve Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçimizin her zaman yanında, üreticimizin her zaman yanında, üretilen ürünlerin denetimlenmesinde, insan sağlığını koruma da, tabi hayvan sağlığını koruma da, dolayısıyla yükleri ağır, çalışmaları çok fazla bundan dolayı tarım bakanlığımıza, tarım müdürlüğü çalışanlarına da teşekkür ediyorum. Kars'ımızın hayvan varlığının ve potansiyelinin farkındayız. Milletvekili seçildiğim ilk günden itibaren elimizdeki mevcut imkanları nasıl daha iyileştirebiliriz. Hayvancılığımızı modernleştirerek, sorunlarının üzerine giderek bunları nasıl çözeriz? Verimliliği artırmak için hangi etmenleri, argümanları devreye sokarız? Sorularının cevaplarını aradık. Şükürler olsun tarım ve hayvancılıkta Kars'ı çok iyi bir noktaya taşıdık" diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürümüz Enver Aydın, Birlik Başkanımız Eren Alp ile birlikte, Kars İli Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği'mizde, Nisan 2025 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığımız talimatlarıyla yürütülen büyükbaş hayvan kimliklendirme çalışmaları hakkında yetiştiricilerimizle izleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik.

Öte yandan Kars İli Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından 132 bin küpe uygulandı. 379 köyde 137 bin buzağıya küpe uygulaması yapıldı. Küpleme çalışmaları devam ediyor. - KARS

Kaynak: İHA

Tarım, kars, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars'ta Büyükbaş Hayvan Kimliklendirme Toplantısı - Son Dakika

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