Kars'ta CHP'li Gençler, İmamoğlu'nun Posteri İçin Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kars'ta CHP'li Gençler, İmamoğlu'nun Posteri İçin Gözaltına Alındı

Kars'ta düzenlenen CHP destek yürüyüşünde, Ekrem İmamoğlu'nun postersini Kars Kalesi'ne asmak isteyen 3 CHP'li genç polis tarafından gözaltına alındı. Kars İl Başkanı, yaşananları demokrasiye yönelik bir saldırı olarak değerlendirdi.

21.03.2025 23:52  Güncelleme: 00:38
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Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - Kars'ta CHP İl Başkanlığı'nın düzenlediği destek yürüyüşünde, Kars Kalesine Ekrem İmamoğlu'nun posterini asmak isteyen 3 CHP'li genç polisler tarafından gözaltına alındı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik tepkiler Kars'ta da artarak devam ediyor. Aslan Heykeli önünden bir araya gelen vatandaşlar buradan polisin aldığı geniş güvenlik önlemleri altında sloganlar atarak Kazım Paşa Caddesi boyunca yürüdü. Bedesten bölgesinde yürüyüşün tamamlanmasının ardından basın açıklaması gerçekleştirildi.

CHP Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir, CHP Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur ve Selim İlçe Belediye Başkanı Barış Koç'un konuşmalarının ardından, partililer Kars Kalesi'ne yöneldi. Bu sırada 3 CHP'li genç Kars Kalesine Ekrem İmamoğlu'nun posterini asmak istedi. Olayı gören polisler, partililerin Kars Kalesi'ne çıkmasını engelledi. Bu sırada Kars Kalesi'nin eteklerine Ekrem İmamoğlu'nun posterini asmak isteyen 3 CHP'li polisler tarafından gözaltına alınarak Emniyet'e götürüldü ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar.

"Bu saldırı, milletimizin demokrasi umuduna yönelen bir saldırıdır"

Yürüyüşünün ardından meydanda toplanan kalabalığa hitap eden CHP Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir şunları söyledi:

"Konuşmama başlamadan önce Nevruz Bayramınızı kutlamak isterim. Baharın gelişiyle birlikte umutlarımızı tazeliyor, doğanın yeniden uyanışını ve birlik beraberliğimizi kutluyoruz. Burada Kars'ımızın yiğit insanlarıyla omuz omuza durmanın gururunu yaşıyorum. Hepinize, bu soğuk memlekette yüreklerinizin sıcaklığıyla bugün buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ancak maalesef bayramımıza gölge düşürmek isteyenler var. Hepinizin bildiği gibi, 3 gün önce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, mücadele arkadaşımız Ekrem İmamoğlu hukuksuz bir şekilde gözaltına alındı. Evet, sabaha karşı evine yapılan baskınla Ekrem Başkan'ı apar topar götürdüler. Uydurma iddialarla, iftiralarla; halkın oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanına bu zulmü reva gördüler. Bu gözaltı süreci hepimizin yüreğini sızlattı, hepimizi öfkeyle doldurdu.

Kıymetli yurttaşlar, bu yaşanan sadece Ekrem İmamoğlu'nun meselesi değildir. Bu olay Türkiye'de demokrasiye ve muhalefete yönelen açık bir tehdittir. Ekrem Başkan'a yapılan haksızlık, 16 milyon İstanbullunun iradesine vurulan kelepçedir. Ona reva görülen hukuksuzluk, aslında milletin iradesine, sizin benim oyumuza yapılan bir saygısızlıktır. Bugün Ekrem İmamoğlu'nu susturmak isteyenler, aslında tüm muhalefeti, tüm demokratik sesleri susturmak istiyorlar. Bu hukuksuzluğa sessiz kalırsak yarın başka seçilmişler, başka sesler de aynı akıbete uğrayabilir. İmamoğlu'na yönelen bu saldırı, milletimizin demokrasi umuduna yönelen bir saldırıdır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kars'ta CHP'li Gençler, İmamoğlu'nun Posteri İçin Gözaltına Alındı - Son Dakika

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