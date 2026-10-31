Kars'ta Cumhuriyet Balosu, kentin 106. kurtuluş yıl dönümünde düzenlendi - Son Dakika
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Kars'ta Cumhuriyet Balosu, kentin 106. kurtuluş yıl dönümünde düzenlendi

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Kars\'ta Cumhuriyet Balosu, kentin 106. kurtuluş yıl dönümünde düzenlendi
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Kars\'ta Cumhuriyet Balosu, kentin 106. kurtuluş yıl dönümünde düzenlendi
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Kars'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Balosu düzenlendi. Baloda konserler, opera dinletileri ve Kafkas halk oyunları sahnelenirken, tarihi mekandaki etkinlikte Cumhuriyet'in kazanımları vurgulandı.

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - Kars'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla, Cumhuriyet Balosu düzenlendi. Baloda konserler, opera dinletileri ve Kafkas halk oyunları sahnelendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü, düzenlenen Cumhuriyet Balosu ile çifte bayram coşkusunda kutlandı. Atatürk'ün 1924 yılında Kars ziyaretinde konakladığı, bugün Otel 1924 ve kültür merkezi olarak hizmet veren tarihi mekandaki balo, Esenyurt Kurucu Belediye Başkanı Gürbüz Çapan'ın ev sahipliğinde yapıldı. Baloda yapılan konuşmalarda, Cumhuriyet'in kazanımları ve Atatürk'ün mirasına sahip çıkmanın önemi vurgulandı.

Cumhuriyet Balosu'nda dönemin modernleşme anlayışını yansıtan kostüm ve dekorasyonlar, katılımcılara Kars'ın 1970'li yıllarını hatırlattı. Gece boyunca konserler, opera dinletileri, Kafkas halk oyunları ve yöresel müzik gösterileriyle Cumhuriyet coşkusu yaşandı. Opera sanatçıları Şenol ve Esin Talınlı ile piyanist Rustam Rahmedov, Türk ve dünya klasiklerinden eserler seslendirdi. Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Qaşgar Zeynalov ve Prof. Dr. Selçuk Şirin'in de katıldığı baloda konuşan Gürbüz Çapan, Cumhuriyet'in bir fazilet ve kimsesizlerin kimsesi olduğunu vurguladı. Çapan ayrıca Cumhuriyet'in eşit yurttaşlık ilkesine dikkati çekerek, 1919'da Kars'ta kurulan Cenüb-i Garbi Kafkas Hükümeti'ni hatırlattı.

Gürbüz Çapan etkinlikteki konuşmasında, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Balosu 70'li yıllara kadar Kars'ta her zaman yapılırdı ve çok anlamlı kutlamalar olurdu. Balolara herkesi de almazlardı ve baloya giden çiftler smokin giyenlerdi. 1975 yılından sonra bir daha Kars'ta Cumhuriyet Balosu yapılmadı. Geçtiğimiz yıl Kars'ta ilk kez yaptık ve kent bunu kabul etti. Kars'ta Cumhuriyet Bayramları damlarda ve sokaklarda ateş yakılmak suretiyle kutlanırdı. Yani Kars'ta yakışan da budur. Kars'ın öbür adı bence cumhuriyettir. Yani Cumhuriyetin ilk çoban ateşi Kars'ta yakılmıştır. Cumhuriyet nedir? Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyet eşit yurttaşlıktır. Yani cumhurbaşkanı ile yurttaşın arasında bir kol mesafesi var. O öndedir ama üstte değildir. Bizdeki cumhuriyet bir fazilettir."

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet BayramıKültür SanatGüncelYerelKarsSon Dakika

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