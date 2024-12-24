Kars'ta Doğalgaz Sorunu Bireysel Abonelikle Çözülüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kars'ta Doğalgaz Sorunu Bireysel Abonelikle Çözülüyor

Kars'ta TOKİ lojmanlarındaki doğalgaz sorunu bireysel abonelikel ile sona erdi, vatandaşlar rahatladı.

24.12.2024 16:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta TOKİ lojmanlarında doğalgaz aboneliğinde yıllardır yaşanan sıkıntı, bireysel aboneliğe geçilmesiyle son buldu.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a ilettiği, Bayrampaşa ve Atatürk Mahallesi TOKİ lojmanları merkezi sistem doğalgaz aboneliğinde yaşanan sıkıntılar çözülmüş oldu.

Vatandaşların sorunlarının çözüldüğünü ifade eden Milletvekili Adem Çalkın, "Bayrampaşa ve Atatürk Mahallesi TOKİ'de bireysel abonelik sistemine geçilmiştir. Hemşehrilerimiz doğalgazlarını gönül rahatlığı ile bu kış kullanacaklardır" dedi.

Çalkın, "Merkezi sistemin kullanıldığı için, doğalgaz faturalarını ödemeyenler yüzünden yapılan kesintiler bundan sonra yaşanmayacaktır. Bayrampaşa ve Atatürk TOKİ'lerde söz verdiğimiz gibi girişimlerimiz sonucu doğalgaz sorunu çözülmüştür. Bireysel abonelik sistemine geçilerek bu sorun tamamen ortadan kalkmıştır. TOKİ'lerdeki doğalgaz sorununun çözümünde desteğini esirgemeyen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a, gayretleri dolayısıyla teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan uzun yıllardan beri kangrene dönen merkezi sistem doğalgaz aboneliği de bireysel aboneliğe geçilmesiyle birlikte vatandaşlarında yüzünü güldürdü. Mahalle sakinleri milletvekili Adem Çalkın'a girişimlerinden dolayı teşekkür etti. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Milletvekili, Adem Çalkın, Politika, Ekonomi, Enerji, Yerel, Yaşam, kars, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars'ta Doğalgaz Sorunu Bireysel Abonelikle Çözülüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:19 Bakan Yerlikaya: Balıkesir’deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti Bakan Yerlikaya: Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti
15:51 2024’te en çok haber olan ünlüler 2024'te en çok haber olan ünlüler
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat
14:30 Suriye’de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı Suriye'de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı
13:56 Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
22:36 Türkiye’nin Şam’da askeri üs kuracağı iddia edildi Türkiye'nin Şam'da askeri üs kuracağı iddia edildi
22:27 Fenerbahçe’den Süper Lig maçları biter bitmez flaş açıklama: Derhal yabancı hakem istiyoruz Fenerbahçe'den Süper Lig maçları biter bitmez flaş açıklama: Derhal yabancı hakem istiyoruz
22:12 Herkes bu futbolcuyu konuşuyor: 16 yaşında Süper Lig tarihine geçti Herkes bu futbolcuyu konuşuyor: 16 yaşında Süper Lig tarihine geçti
21:45 Montella’dan büyük başarı: Dünyanın en iyileri arasına girdi Montella'dan büyük başarı: Dünyanın en iyileri arasına girdi
21:43 Almanya’dan Türkiye’ye skandal PKKYPG çağrısı: Operasyon DAEŞ’e alan açar Almanya'dan Türkiye'ye skandal PKK/YPG çağrısı: Operasyon DAEŞ'e alan açar
21:41 Ali Babacan’dan AK Parti’ye geçiş sinyali veren Ahmet Davutoğlu’na cevap Ali Babacan'dan AK Parti'ye geçiş sinyali veren Ahmet Davutoğlu'na cevap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 17:19:23. #1.13#
SON DAKİKA: Kars'ta Doğalgaz Sorunu Bireysel Abonelikle Çözülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.