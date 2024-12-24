Kars'ta Doğalgaz Sorunu Bireysel Abonelikle Çözülüyor

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Kars'ta TOKİ lojmanlarında doğalgaz aboneliğinde yıllardır yaşanan sıkıntı, bireysel aboneliğe geçilmesiyle son buldu.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a ilettiği, Bayrampaşa ve Atatürk Mahallesi TOKİ lojmanları merkezi sistem doğalgaz aboneliğinde yaşanan sıkıntılar çözülmüş oldu.

Vatandaşların sorunlarının çözüldüğünü ifade eden Milletvekili Adem Çalkın, "Bayrampaşa ve Atatürk Mahallesi TOKİ'de bireysel abonelik sistemine geçilmiştir. Hemşehrilerimiz doğalgazlarını gönül rahatlığı ile bu kış kullanacaklardır" dedi.

Çalkın, "Merkezi sistemin kullanıldığı için, doğalgaz faturalarını ödemeyenler yüzünden yapılan kesintiler bundan sonra yaşanmayacaktır. Bayrampaşa ve Atatürk TOKİ'lerde söz verdiğimiz gibi girişimlerimiz sonucu doğalgaz sorunu çözülmüştür. Bireysel abonelik sistemine geçilerek bu sorun tamamen ortadan kalkmıştır. TOKİ'lerdeki doğalgaz sorununun çözümünde desteğini esirgemeyen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a, gayretleri dolayısıyla teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan uzun yıllardan beri kangrene dönen merkezi sistem doğalgaz aboneliği de bireysel aboneliğe geçilmesiyle birlikte vatandaşlarında yüzünü güldürdü. Mahalle sakinleri milletvekili Adem Çalkın'a girişimlerinden dolayı teşekkür etti. - KARS