Kars\'ta etkili olan Sibirya soğukları hayatı felç etti

Kar yağışının ardından Sibirya soğukları Kars'ta etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının eksi 21 dereceye düştüğü kentte, sokakta yürüyen vatandaşın kirpikleri buz tuttu, hareket halindeki araçlar donarken bir manav ise sebzelerini soğuktan korumak için üzerine battaniye örttü.
Kars'ta soğuk hava hayatı durma noktasına getirdi. Soğuktan kapı kilitleri buzla kaplandı. Manavlar, sebzeleri donmasın diye battaniyeli önlem aldı.
Öte yandan aşırı soğuklardan Faikbey Caddesi üzerinde hareket halindeki midibüs dondu. Midibüs sürücüsü aracı çalıştırmak için mazot deposunun altında ateş yaktı. Daha sonra çalışan araç yoluna devam etti. Kars'ta soğuktan sokak köpekleri ve yaban hayvanları da nasibini aldı. Bir iş yerinin önünde uyumaya çalışan sokak köpeğinin yüzü buz tutarken, yaban ördekleri ise tamamı donan Kars Çayı'nın açık kalan kısımlarına sıkıştı.
Termometrelerin eksi 21'i gösterdiği kentte ağaçlar buzdan çiçek açtı, vatandaşlar sokakta yürümekte zorlandı. Kars'ta hava sıcaklığı gece eksi 25 derece olurken, sabah erken saatlerde termometreler eksi 21'i gösterdi. Soğuk hava etkisini artıracak.
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Kars'ta Sibirya soğuklarının etkisiyle termometreler eksi 21 dereceyi gösterdi. Soğuktan dolayı vatandaşların kirpikleri donarken, araçlar dondu. Bir manav ise sebzelerini soğuktan korumak için battaniyeyle örttü. Ağaçlar buzdan çiçek açarken, sokakta yürümek zorlaştı. Sokak köpekleri ve yaban hayvanları da soğuktan etkilendi.
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