Kartal Belediyesi, Avrupa Birliği'nin MLG Platformu'na üye oldu - Son Dakika
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Kartal Belediyesi, Avrupa Birliği'nin MLG Platformu'na üye oldu

Kartal Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir enerji politikalarının geliştirilmesi için Avrupa Birliği (AB) bünyesinde kurulan MLG Platformu'na üye oldu. Belediye, AB ile ortak çalışmalara imza atarak iklim değişikliği ve sürdürülebilir enerji konularında iş birliği yapacak.

05.07.2024 12:05  Güncelleme: 12:06
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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir enerji politikalarının geliştirilmesi için Avrupa Birliği (AB) bünyesinde kurulan MLG Platformu'na üye oldu. Bu üyelikle Belediye, AB ile ortak çalışmalara imza atarak iklim değişikliği ve sürdürülebilir enerji konularında iş birliği yapacak.

Kartal Belediyesi, iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarında önemli bir adım daha attı. Geçen aylarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iklim değişikliği ve sürdürülebilir enerji eylem planlarını imzalayan Belediye, projelerine bir yenisini daha ekledi. Belediye, Avrupa Birliği bünyesinde kurulan ve desteklenen MLG Platformu'nun üyesi olarak, iklim değişikliğiyle mücadelede daha somut ve çözüm odaklı adımlar atacak.

Platformun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Belediye'ye bu çevreci adımından dolayı teşekkür edildi. Açıklamada, Kartal Belediyesi'nin platforma katılarak akıllı ve dayanıklı şehirler tasarlama ve Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele etme kapasitesini güçlendirme çabalarına katkıda bulunacağı ifade edildi.

"Hepimize çok büyük sorumluluklar düşüyor"

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, şunları söyledi:

"İklim değişikliği, tüm dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biridir. Bu soruna karşı durmak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için hepimize büyük görevler düşüyor. Kartal Belediyesi olarak, sürdürülebilir enerji politikaları ve çevre dostu projelerle bu mücadelede öncü olmayı hedefliyoruz.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile imzaladığımız iklim değişikliği ve sürdürülebilir enerji eylem planlarının ardından, şimdi de Avrupa Birliği ile iş birliği yaparak bu çalışmalarımızı daha da güçlendiriyoruz. AB'nin MLG Platformuna üye olarak, iklim değişikliği ile mücadelede daha somut ve çözüm odaklı adımlar atacağız.

Amacımız, Kartal'ı akıllı ve dayanıklı bir kent haline getirmektir. Bu hedef doğrultusunda, çevre dostu projelerimizi hayata geçirirken, AB ile yapacağımız iş birlikleri sayesinde bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacağız. Böylece, Kartal'ın ve Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele etme kapasitesini güçlendireceğiz. Hep birlikte daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanabilir bir Kartal için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kartal Belediyesi, Avrupa Birliği'nin MLG Platformu'na üye oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartal Belediyesi, Avrupa Birliği'nin MLG Platformu'na üye oldu - Son Dakika
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