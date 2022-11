Kerbela Şehitleri Kartal'da Anıldı

Kartal Belediyesi ve Kartal Cemevi Vakfı tarafından Kerbela'da Hz. Hüseyin, yakınları ve Ehlibeyt'in katledilmesi dolayısıyla Muharrem Ayı'nın 10. gününde 'Yas-ı Muharrem' anma programı düzenlendi.

Hz.Hüseyin ve aile efradının Kerbela'da katledilmesinin 1342. yılı dolaysıyla Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün de katkılarıyla düzenlenen anma, Kartal Cemevi'nde gerçekleşti.

Anma programına, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Akif Hamzaçebi, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Kartal Belediye Meclisi Başkan Vekili Özlem Bulut, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal Belediye Meclisi üyeleri, Ak Parti Kartal Belediye Meclisi Üyesi Arzu Öğüt Şimşek, Kartal Emniyet Müdürü Sinan Dallı, Kartal Müftüsü Mehmet Öztürk, Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programdan önce Cemevi Dedesi Celal Özer eşliğinde dualar edilerek Kerbala'da şehit edilen Hz. Hüseyin ve Ehlibeyt adına mersiyeler okundu.

Duaların ardından, Kartal protokolünün de katıldığı yemekte dağıtılan lokma ile oruçlar açıldı.

Yas-ı Muharrem Anması için Cemevi bahçesine kurulan sahnede önce Cemevi zakiri Can Şahin, Yas-ı Matem ve Muharrem Ayı'nın 10. günü nedeniyle mersiye ve deyişler seslendirdi.

Daha sonra sahnede bir konuşma gerçekleştiren Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş, Kartal Belediyesi ile birlikte yıllardır Yası-ı Muharrem anma programları gerçekleştirdiklerini dile getirerek, Kartal Belediyesi'ne ve Başkan Gökhan Yüksel'e desteklerinden ötürü teşekkür etti. Önceki gün evinin önünde gerçekleşen saldırıda yaralanan Sarıtaş, konuşmasını birlik ve beraberlik vurgusuyla bitirdi.

Selami Sarıtaş'ın ardından Kerbela'da yaşanan acıların unutulmayacağını söyleyerek konuşmasına başlayan Kartal Cemevi Dedesi Celal Özer de "Olay vardır akşama kadar unutulur, olay vardır üzerinden asırlar geçer yine de unutulmaz, taze bir yara gibi durmadan kaynar acısı, nesiller boyu insanların kalbine dolar. Kerbela olayı da böyledir, Allah korkusunu vicdanında taşıyan insanlar, müminler, kıyamete kadar Hüseyin'in sevgisini göğsünden, tıraba düşene kadar bırakmayacak, bırakmamalı" diye konuştu.

BAŞKAN GÖKHAN YÜKSEL'DEN BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Yas-ı Muharrem anmasında son olarak kürsüye çıkan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise Hz. Hüseyin'in sadece Alevi ve Bektaşilerin değil, bütün İslam aleminin şehidi olduğuna vurgu yaptı.

Başkan Yüksel konuşmasında, birkaç gün önce evinin önünde saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş ile ilgili de şunları söyledi:

"Maalesef ki Muharrem Ayı'nda ülkemizin dört bir yanında istemediğimiz olaylarla karşılaşıyoruz.

İlk önce Ankara'daki o kötü saldırı ve ardından Kartal Cemevi Başkanımıza yapılan çirkin saldırı... Bu kötü, bu çirkin olayların tek bir sevindirici yanı vardı değerli dostlar. Sevindirici olan; her iki olayda da ülkenin dört bir yanından, devletin her kademesinden, sanatın, siyasetin her kademsinden tek vücut olup bu olayın lanetlenmesi ve üzerine gidilmesiydi.

Bu gibi üzücü ve zalimce saldırılar, bizleri ne kadar üzse de bir şeyi gösterdi. Ankara'da ve değerli başkanımız Selami Sarıtaş'a yönelik gerçekleşen saldırıda herkes birlik oldu ve beraberlik mesajları verildi. İşte bu bizim en büyük değerlerimizdir. "

Başkan Gökhan Yüksel'in konuşmasının ardından halk ozanı Erdal Erzincan sahnede yerini alarak Yas-ı Muharrem anmasına katılanlara bir konser verdi. Erzincan, bağlaması ile mersiye ve deyişleri seslendirirken duygu dolu anlar yaşandı.