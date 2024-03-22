Kartal\'da Aşık Veysel Türküleri Konseri düzenlendi

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Kartal Belediyesi ile Kartal Sivas Kültür ve Dayanışma Derneği'nin (SİDAD) birlikte düzenlediği organizasyon kapsamında halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 51'inci yılında "Bahara Aşık Veysel Türküleri Konseri" ile anıldı.

Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nin tamamen dolduğu anma konserini Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de eşi Sibel Doğan Yüksel ile birlikte takip etti.

Konserde sahneye önce Kemal Esen'in şefliğinde Kartal Türk Halk Müziği Topluluğu çıktı ve Aşık Veysel'in unutulmaz eserlerini koro olarak yorumladı. Merhum sanatçının türküleri, salonu dolduran Kartallılar tarafından hep bir ağızdan söylendi.

Ardından ünlü bağlama sanatçısı Cengiz Özkan sahneye çıkarak ünlü ozanın türkülerine bir kez daha can verdi.

Aşık Veysel'in ölümü sırasında çocuk olduğunu, evlerinde adeta kıyamet koptuğunu ve herkesin ağladığını belirten Özkan, ozanın türküleriyle yaşamaya devam ettiğini vurguladı.

Konsere verilen kısa arada Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, SİDAD Başkanı Nazife Hüner ile birlikte sahneye çıkarak, sanatçı Cengiz Özkan'a ve koro şefi Kemal Esen' plaket ve çiçek takdiminde bulundu.

"GELENEĞİ YAŞATAN SANATÇILARIMIZ İYİ Kİ VAR"

Takdim töreninin ardından bir konuşma gerçekleştiren Kartal Belediye Başkanı, yoğun bir seçim çalışması döneminin yaşandığını belirtti. Enerjisini yenilemek için konsere geldiğini ve o kadim türküleri dinlediği belirten Başkan Yüksel, "Aşık Veysel'in geleneğini sürdüren sanatçılarımız iyi ki varlar. Onlara hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum" dedi.