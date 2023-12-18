Kartal\'ın eski belediye başkanı Mehmet Ali Büklü anıldı

Kartal'ın eski belediye başkanlarından merhum Mehmet Ali Büklü, vefatının 28. yılında, Soğanlık Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

1975-1980 ve 1989-1994 yılları arasında görev yapan merhum Başkan Mehmet Ali Büklü için düzenlenen anma törenine, Büklü ailesinin yanı sıra Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, iştirak şirketlerinin yöneticileri, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kartal Yönetim Kurulu, mahalle muhtarları, Erzincan Tanyeri ve Avcılar Köyü Dernek yönetimleri, Kartal Belediyesi çalışanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Merhum Başkan Mehmet Ali Büklü'nün özgeçmişinin okunmasıyla başlayan anma töreninde mikrofonu ilk olarak, önceki dönem CHP İl Başkanlarından Kamer Gök aldı. Mehmet Ali Büklü'nün her zaman etrafına ışık saçan, bilge ve şair yürekli bir insan olduğunu belirtti. Birlikte görev yaptıkları süre boyunca Büklü'nün kendisine çok şey kattığını ve onu hiçbir zaman unutamadığını söyledi.

"BELEDİYECİLİKTEKİ İLKLERİ, BÜKLÜ GERÇEKLEŞTİRDİ"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de, merhum Başkan Büklü'nün sosyal belediyecilik örneği sergilediği ilklerin önemine vurgu yaparak, "Sayın Büklü, döneminin şartlarında yerel yönetimlerin kendi kaynaklarıyla ilerlemesinin yolu tıkandığında iştirakleri kurarak ilerlemenin yolunu bulmuştur. 2018 yılında iştiraklerin kurulması zorunlu kılınmış ve her belediye kendi iştirak şirketlerini kurmuştur. Sayın Büklü'nün bunu 30 yıl önce yaptığını düşünerek ne kadar ileri görüşlü bir Belediye Başkanı olduğunu anlıyoruz. Dönemin ekmek sorununu 'Halk Ekmek' ile çözen, vatandaşları daha ucuza ekmekle buluşturan, binlerce insana istihdam sağlayan ve büyük bir sosyal belediyecilik örneği göstererek bugün bizlerin yoluna ışık tutan Merhum başkanımızın çocuklarına, sevgili eşine ve Kartal Belediyesi ailesine sabırlar diliyorum. Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Kartal halkı adına ilçemize kattığı tüm değerler için Sayın Mehmet Ali Büklü'ye minnettarız. Ruhu şad olsun" dedi.

Anma töreninin ardından merhum başkanın mezarına karanfiller bırakıldı. Cemevi dedesi Celal Özer ve katılanların dualarıyla sona eren anma töreninin ardından Kartal Belediyesi tarafından lokum ikramı yapıldı.