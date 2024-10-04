Kask Kullanımı İçin Denetim

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosiklet denetimleri gerçekleştiren jandarma ekipleri, kask kullanımının önemine dikkat çekti.

Aydın'da trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması hedefiyle eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin yanı sıra gerçekleştirilen denetimler de aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde sahaya inen jandarma ekipleri, 'Kaskımla Güvendeyim' projesi kapsamında motosiklet denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde motosiklet sürücüleri trafik kuralları konularında bilgilendirilirken, kask kullanımının da önemi anlatıldı. Ayrıca denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere de cezai işlem uygulandı.

Konu ile ilgili Kuşadası Kaymakamlığından yapılan paylaşımda "İlçe Jandarma Komutanlığımızca Güzelçamlı Mahallesi'nde 'Kaskımla Güvendeyim' projesi kapsamında motosiklet, motorlu bisiklet, elektrikli bisiklet kullanıcılarına yönelik trafik denetimleri devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN