Kastamonu Belediye Başkanı Meclis Üyeleriyle İftar Yemeğinde Buluştu - Son Dakika
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Kastamonu Belediye Başkanı Meclis Üyeleriyle İftar Yemeğinde Buluştu

Kastamonu Belediye Başkanı Meclis Üyeleriyle İftar Yemeğinde Buluştu

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, belediye meclis üyeleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Başkan Vidinlioğlu, meclis üyelerine teşekkür ederek, şehrin her zaman emrinde olduklarını belirtti.

14.03.2024 13:44  Güncelleme: 13:49
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Belediye meclis üyeleri ile iftar yemeğinde bir araya gelen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Bizler şehrin her zaman emrindeyiz. Hiçbir zaman koltuk, kanepe kaygımızda derdimiz de olmadı" dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Belediye meclis üyeleriyle birlikte iftar yemeğinde buluştu. İftarın ardından Başkan Vidinlioğlu, meclis üyelerine geride bırakılan 5 yılda şehre kazandırdıkları hizmetlerden ötürü teşekkür etti. Uyumlu bir meclis süreci geçirildiğinin de altını çizen Başkan Vidinlioğlu, "Bizler şehrin her zaman emrindeyiz. Hiçbir zaman koltuk, kanepe kaygımız da derdimiz de olmadı. Biz hizmet noktasında nerede olmamız gerekiyorsa bulunmaya ve çalışmaya hazırız. İnanan insanlarız hepimizin hakkında hayırlısı neyse o olsun diye yola çıktık" dedi.

Alışıla gelmişin dışında bir başkanlık yaptığını vurgulayan Başkan Vidinlioğlu, şehrin yıllardır değinilmeyen birçok sorununu da birlikte çözdüklerini vurgulayarak, "Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki çok uyumlu bir meclis dönemi geçirdik. Memleketin dertlerine hemdert olmaya gayret ettik. Verimli bir meclis dönemini geçirdiğimizi söyleyebilirim. Belediyecilik açısından herhalde çok şanssız bir beş yıl geçirdik. Pandemiyi birlikte yaşadık, seli birlikte yaşadık, depremi birlikte yaşadık. Kısıtlı imkanlarla çoğu sorunun üstesinden gelmeye çalıştık. Bu konuda hepinizin emeği çok Allah hepinizden razı olsun. Bunlar önemli görevler. Kamu görevi. TBMM'de meclisin fonksiyonu neyse yerelde de belediye meclisinin görevi o. Meclisteki tüm gruplarımızla birlikte verimli bir döneme imza attık. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Birçok sorunun üstesinden birlikte geldik. Elbette yer yer farklı bakış açılarımız oldu. Bu dönemlerde bilerek isteyerek kimseyi kırma niyetinde olmadım. Kırdığımız varsa hepinizden hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Benim hakkım varsa kat kat helal olsun" diye konuştu.

Kentin problemlerinin çözülmesi için önemli çalışmalara imza attıklarını kaydeden Başkan Vidinlioğlu, "Ankara hala rahmetli Mehmet Altınsoy'un yaptığı alt yapıyı kullanır. Ama Mehmet Altınsoy girdiği ilk seçimi kaybetmiştir. Çünkü alt yapı biraz görünmeyen hizmet olduğu için gündeme gelmez. Bu anlamda çok şey yaptık. Birlikte yaptık. Mehmet Akif Ersoy Mahallemizin tüm alt yapısını değiştirdik. Özellikle bundan sonrası için de halihazırda çok önemli bir krediyi şehre kazandırdık. Kamuoyu şuan bunun çok farkında değil ama 28 belediye içerisinden TEFER kredisini almış olduk. Artık teknik çalışmaları bitmek üzere. 25 Milyon Avro. Kastamonu alt yapısı 50 yıl öncesinin alt yapısıdır. 50 bin nüfusun alt yapısıdır. Şehir bugün tabelada 120 bin ancak gerçek nüfus 175 bin 30 bine yakın öğrenci, yakın ilçelerde çalışan kamu görevlileri ve kışın kırsaldan gelen vatandaşlarımız. Elbette 50 bin nüfusa göre yapılan alt yapıyla 175 bin nüfusa hizmet vermek kolay değil. Hep şunu söyledim. Oy kaygısı olmadan bunlar gündeme gelmeli. Halının altına süpürmekle bunlar ortadan kalkmıyor. Eninde sonunda problemi yaşıyoruz. Elbette ki bu trafikle ilgili problemler var olan problemlerdi hali hazırda yaşanıyor. Alt yapıyla ilgili problemler var" şeklinde konuştu.

"Bizler şehrin her zaman emrindeyiz" ifadelerine yer veren Vidinlioğlu, "Hiçbir zaman koltuk, kanepe kaygımızda derdimiz de olmadı. Biz hizmet noktasında nerede olmamız gerekiyorsa bulunmaya ve çalışmaya hazırız. İnanan insanlarız hepimizin hakkında hayırlısı neyse o olsun diye yola çıktık.Ben gayretlerinizden ve çalışmalarınızdan ötürü tüm meclis üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her daim birlikteyiz ve beraberiz. Sonuçta derdiyle hemdert olan insanlar olarak bundan sonra da birlikte yol yürüyeceğiz. Ne kadar farklı fikir dile gelirse o kadar yol vardır. O konuda hep açıktım bundan sonra da öyle olacak. Şehrin problemlerini çözmek adına her türlü işbirliğine açığım. Şehrin her derdi bizim derdimiz, her problemi bizim problemimizdir. İyi günde kötü günde birlikte olacağız. Evlatlarımızın daha güzel daha yaşanabilir bir Kastamonu'da yetişmesini diliyorum. Şehrin problemleriyle ilgili de bundan sonra fahri meclis üyesi olarak sıkıntıları dile getirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kastamonu Belediye Başkanı Meclis Üyeleriyle İftar Yemeğinde Buluştu - Son Dakika

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