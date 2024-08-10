Kastamonu\'da Özel Bireyler ve Anneleri Stres Attı

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Kastamonu'da özel birey ve anneleri, yürütülen proje çerçevesinde Horma Kanyonu'nda stres attı. Kanyonda bulunan ve yerden metrelerce yüksekte bulunan 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platformda yürüyen özel birey ve annelerinin korkarak yürüyemediği anlar renkli görüntülere sahne oldu.

Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Havva Kaçan'ın yürütücülüğünde ve TÜBİTAK 4008 programı çerçevesinde gerçekleştirilen "Güçlü Anne Güçlü Özel Birey" projesi devam ediyor. Proje çerçevesinde özel bireyler ile anneleri, Kastamonu Üniversitesi'ndeki çeşitli atölye çalışmalarının ardından Azdavay ve Pınarbaşı ilçelerini gezme imkanı buldu. 45 kişinin yer gezide, aldığı özel bireyler ile anneleri, ilk olarak Azdavay'da Atlı Turizm Merkezini ziyaret etti. Burada zepline binen özel bireyler, büyük heyecan yaşayarak gönüllerince eğlendi. Buradaki gezinin ardından Pınarbaşı ilçesine giden özel bireyler ve anneleri, 3 kilometre uzunluğundaki Horma Kanyonu'nu gezdi. Kanyondaki 3 metre yükseklikteki ahşap parkurda yürüyen özel bireyler ve annelerinin yaşadığı heyecan renkli anlara sahne oldu. Yürüyüş parkurunda yürürken korkuluklara tutunarak ilerleyebilen özel bireyler ile anneleri, kanyona hayran kaldıklarını söyledi.

"Çocuklarımız doğada huzurla yürüdüler"

Çok güzel bir gün geçirdiklerini söyleyen Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, "Kastamonu Üniversitesi'nin hayata geçirdiği 'Güçlü Aile Güçlü Özel Birey' projemiz kapsamında Kastamonumuzun cennet köşesi Pınarbaşı Horma Kanyonuna gezi düzenledik. 45 kişilik ekibimize ulaşım desteğini Kastamonu İl Özel İdaresi verdi. Özel bireylerim ve ailelerim adına teşekkür ediyorum. İnanın yola çıkarken yapılan yorumlar çok korkuttu. 'Yürüyemezler' dediler, 'yarı yola kadar gider deneriz' dedik. Epilepsi ve down sendromlu çocuklarımız da vardı. Epilepsi nöbeti geçirir diye korkuyorduk. Ancak hiç bir şey olmadı. Doğada huzurla yürürken, bir aradayken nöbet geçirmediklerine şahit olduk. Yoldan geri dönmek isteyen bir ailemiz, Cengizhan'ımız ve spor antrenörü hocamız eşliğinde devam etmesi sağlandı. Geri dönecek ailemiz şelalenin oraya ulaşınca, 'bu güzelliği göremeyecektik' diye hocalarımıza sarılarak teşekkür ettiler. Kastamonu'muzun bu saklı cenneti herkesin görmesini çok isteriz" dedi.

"Özel bireylerimiz ve annelerimiz için hazırladığımız 3 güzel projeyle keyifli bir yaz dönemine devam ediyoruz"

Özel bireylerin bu tarz projelerle güçlendiğini kaydeden Boyraz, "Özel bireylerimiz ve annelerimiz için hazırladığımız 3 güzel projeyle keyifli bir yaz dönemine devam ediyoruz. Türkiye'de bir ilk olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Merkez Spor Salonumuzda, Kadı Dağı Halk Eğitim Merkezi'nin desteği ile açtığımız kurslarla, özel bireylerimize özel eğitim hocalarımız eşliğinde birebir ve grup spor çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız eğitim alırken, anne babalarımız ve büyüklerimiz özel bireylerimizi huzurla, kendilerine ait olan Mutlu Kafe'de bekliyorlar. Ayrıca, Güçlü Anne Güçlü Özel Birey projemiz kapsamında Daday'da bulunan Kastamonu'nun en büyük şansı olan Daday Kaymakamlığı Atlı Terapi Merkezi'mizde, bedensel engelli ve otizmli bireylerimiz haftada bir gün fizyoterapistimiz ve eğitmenimiz eşliğinde eğitimlerine devam ediyorlar. Kastamonu'muzda özel bireylerimize ve ailelerine destek olan projelerde emeği geçen, imza atan herkese özel bireylerim ve ailelerim adına yürekten teşekkür ederim. Yavrularımızın yüzünü güldüren, ailelerimizin hayatını kolaylaştıran herkesten Rabbim, iki cihanda da yüzlerini güldürsün inşallah" şeklinde konuştu. - KASTAMONU