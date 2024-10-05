Kavanoz Kapatma Uyarısı - Son Dakika
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Kavanoz Kapatma Uyarısı

Kavanoz Kapatma Uyarısı

Esnaf, kavanoz kapaklarının doğru kapatılmaması nedeniyle müşteriyle sorun yaşandığını belirtti.

05.10.2024 14:25
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Eskişehir'de kavanozla konserve yaparken kapağın atmaması için sıcak ile temas ettirilerek içerisindeki silikonun kabartılması gerektiğine dikkat çeken züccaciye esnafı, doğru yöntemi bilmeyen müşterilerin kendileriyle sıkça tartışma içerisine girdiğini belirtti.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte kış mevsimine az bir süre kaldı. Havalar soğumadan önce pek çok aile de ekonomik yönden tasarruf etmek amacıyla kışlık malzeme hazırlıklarına başlarken, kavanoz ve kapak taleplerinin yoğunlaşmasıyla züccaciye esnafının işi arttı. Ancak esnaf, her kış sezonunun yaklaşmasıyla birlikte kavanoz kapaklarının atması nedeniyle müşterilerle sıkça tartışmalar yaşadıklarını söyledi. Birçok kişinin kavanoz kapağını nasıl doğru kapatacağını bilmediğini ifade eden esnaf, twist-off olarak adlandırılan kapakların doğru şekilde konserve yapılabilmesi için mutlaka sıcakla temas ettirilerek içerisindeki silikonun kabartılması gerektiğini belirtti. Kapağın fazla sıkılmasının yanlış olduğu bilgisini de paylaşan esnaf, istenilen şekilde konserve yapılabilmesi için bu detaylara dikkat edilmesi gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

"Ürünün yanlış kapatılmasından dolayı esnafla müşteri arasında sıkıntı oluşuyor"

Züccaciye esnafı Sefa Gençer, "Biz yaklaşık 40 senedir kavanoz ve kapak satarız. Her sene sezon geldiğinde konserve, turşu ve reçel gibi şeyler için bu ürünlerin her çeşidinin satışını gerçekleştiririz. İnsanlar kışa girerken ekonomik yönden tasarruf etmek amacıyla salça, domates ve acı sos yapıyorlar. Şöyle bir sorun var, biz her sezonda bu konserve ve kapağı satarız ama ürünün yanlış kapatılmasından dolayı esnafla müşteri arasında sıkıntı oluşuyor. Her sene kavanoz satan her esnafa ürünü sattıktan birkaç gün sonra 'kapak attı' diyerek müşteri gelir, 'ver benim paramı' diyerek söylenir ve gider" dedi.

"Altında bulunan silikonun sıcağı görüp iyi kabartılması lazım"

Kavanoz kapaklarının twist-off olarak adlandırıldığını ve vidalı olmadığını aktaran Gençer, "Twist-off kapak olduğu için sıkmamak gerekir. Konserve yapılacaksa içinde ve altında bulunan silikonun sıcağı görüp iyi kabartılması lazım. Bu yanlış bilgilendirmeden dolayı biz sezonda pek çok müşteriyle kavgalı hale geliyoruz. Böyle bir şikayetimiz var. Yani insanlar, müşterilerimiz, konserve kavanozunu yapanlar bunun nasıl kapatılacağı konusunda azıcık bilgilendirilmeli veya bilmek zorundalar" şeklinde konuştu.

"Müşterilerimizden de bunu algılamalarını ve bize anlayış göstermelerini rica ediyoruz"

Gençer, sözlerinin devamında şunları söyledi:

"3-5 liraya aldığımız plastik şişenin kapağı vidalı. Çeviriyorsun, sona geldiğin zaman sıkmak için çok büyük bir güç lazım. Acnak twist-off kapağın bölme bölme olan çıkıntılı bir yapısı var. Çıkıntılar o yuvaya oturuyor ve sıkıyorsun. Kuvvetli biri sıktığı zaman onu açtırıyor ve kapak boşa çıkıyor. Böylelikle kapak attı veya bozuk çıktı deniyor. Yani kapağı kapatacağız ve sıcak gösterip silikonunu kabartacağız. Hikaye bu. Sıcak su da olabilir, içine sıcak malzeme de konulabilir. Bir tepsi içerisine sıcak su konup kavanoz ters de çevrilebilir. Müşterilerimizden de bunu algılamalarını ve bize anlayış göstermelerini rica ediyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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