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Kaymakam Aydoğan vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

VAN - Van'ın Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan vatandaşlarla bir araya gelip sorunları dinliyor.

Kaymakam Aydoğan, Muradiye'de kurum amirleriyle mahalle mahalle gezip muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları yerinde dinleyerek çözüm üretiyor. Yaptıkları yatırımlar ve yapacakları projeler hakkında da vatandaşlara bilgi alışverişinde bulunan Kaymakam Aydoğan, "Muradiye Belediyesi olarak 100 milyona yakın bir yatırım yaptık. Bizim yaptığımızın yatırımların 4-5 katını da valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz ve bakanlıklarımız gerçekleştirdi" dedi.

Yakın zamanda Muradiye'ye yeni hastane yapılacağının sözünü de veren Kaymakam Aydoğan, "2023 yılında kapalı ve açık yüzme havuzundan spor kompleksine, gençlik merkezinden birçok yatırıma kadar Muradiye'ye kazandırdık. Bundan sonra da kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.