KAYMEK Kursları ile İstihdama Katkı

Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin iktisadi teşekkülü olan KAYMEK A.Ş. meslek kursları ile kursiyerlerin hayatlarına daha fazla değer katıp, istihdama katılmaları için destek olurken, kursiyerler gittikleri kurslardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sanat ve mesleki eğitim anlamında bireylerin becerilerini geliştirerek sosyal yönden gelişimlerine katkı sağlamak ve istihdama doğrudan ve dolaylı etki etmek, halkın talepleri doğrultusunda kurslar düzenlenmektedir. Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezleri 15 farklı noktada hizmetlerini yürütmektedir. Kurslar, sergiler, eğitim seminerleri, uygulama eğitimleri ve etkinlikler, sosyal farkındalık projeleri gibi faaliyetler gerçekleştiren KAYMEK, farklı tesislerinde zengin kurs çeşitleriyle her yaştan gruba hitap etmeye devam ediyor. Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi kursiyeri Cansel Okan, hem boş vaktini geçirmek hem de sosyal aktiviteleri kullanmak için kursa başvurduğunu belirterek, KAYMEK eğitmenlerinden çok memnun olduğunu söyledi. 27 yaşındaki gıda mühendisi olan Okan, iş imkanlarını geliştirmek adına burada olduğunu kaydederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a verdiği imkanlardan dolayı teşekkürlerini iletti. KAYMEK Erkilet'te Hasta Kabul İşlemleri kursiyeri Cansu Güneş ise sunulan imkandan dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Kendimi geliştirmek için bir kurs araştırdım ve burayı buldum. Hasta kabul kursuna geliyorum. Bana fazlasıyla katkı sağladığını düşünüyorum. Programı öğrendim. Alacağım sertifikayla iş bulma konusunda daha iyi olabileceğimi düşünüyorum. Hastane otomasyon sistemlerini de öğrendiğimiz için hastanelerde çalışmamız daha kolay olabilir. Büyükşehir Belediyesi'ne bize bu imkanları sunduğu için teşekkür ediyorum. Çok faydalı oluyor" şeklinde konuştu. Kendisini geliştirmek amacıyla aşçılık kursuna katıldığını ifade eden Esma Nur Kaplan isimli KAYMEK kursiyeri de "Burada poğaça ve yemek yapmayı öğreniyoruz. Buraya gelme amacım poğaçayı daha lezzetli nasıl yapabilirimdi. Kafemiz var, orada nasıl yeni çeşit çıkarabilirim diye geldim. Her çeşit kurslarımız var KAYMEK'te, ben de aşçılığı tercih ettim. Restoran da açmayı düşünüyorum" diye konuştu. KAYMEK kurslarından dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür eden Kaplan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Erkilet'e severek geldiğini kaydetti.

KAYMEK Aşçılık kursu kursiyeri Hamiyet İbiş ise kursta evdeki yemeklerine daha farklı çeşitler katmak amacıyla katıldığını belirterek; "Mustafa hocamıza teşekkür ediyoruz. Bize farklı şeyler öğretiyor. Yeni ürünler öğreniyoruz. Farklı yemekler yapmayı öğreniyorum, yemeklerin tekniklerini doğru bir şekilde öğreniyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve KAYMEK'e çok teşekkür ederiz böyle imkanları bize sağladığı için" ifadelerini kullandı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi mezunu olan ve zabıt katipliği yapmayı düşünen Bahar Kara adlı kursiyer ise KAYMEK kursunda Adli Kalem İşlemleri ve Klavye Teknikleri kursuna devam ettiğini ifade ederek, "Bu konuda beni daha ileriye götürebilecek, mesleğimde yardımcı olabilecek bu kursları tercih ettim. Şu an yüz kelimelerde yazıyorum ve daha da ilerleyeceğimi düşünüyorum. Hocamıza ve Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. KAYMEK kursları ve imkanlarının çok iyi olduğunu ifade eden Bahar Kara, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin KAYMEK kurslarından çok memnunum ve bizler için çok etkili ve güzel oluyor, çok teşekkür ediyorum. Sık sık geliyorum, birçok kursuna da geldi ve gelmeye de devam edeceğim" ifadelerinde bulundu. Kendisini geliştirmek için KAYMEK kurslarına gelen Gül Taşkın ise "Şu an çalışmıyorum. Ama kendimi geliştirmek adına KAYMEK'in kurslarına geliyorum. Üç tane kursa geliyorum, illüstratör, corel draw ve photoshop. Kendimi geliştirmek adına biraz daha iyi olacağını düşünüyorum. Belediyemizin de bu konuda açmış olduğu platformda kendimi geliştirebileceğimi düşünüyorum. Teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kursların sektör değiştirme bakımından kendi alanında çok faydalı olacağını dile getiren Taşkın, "Açmış oldukları bu ücretsiz kurslardan dolayı Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Herkesin gelmesini şiddetle tavsiye ediyorum özellikle kendisini geliştirmek isteyenlere" dedi. - KAYSERİ