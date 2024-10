Kayseri 7. Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı

Yerel

Kayseri'de üst üste ziyaretçi rekoru kıran Kitap Fuarı'nın 7.'si kapılarını kitapseverlere açtı. Fuarın açılışında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Bu yıl 1 milyon kişilik rekorun üzerine çıkacağız" dedi.

Dünya Ticaret Merkezi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "15 tane kütüphanesi olan bir belediyeyiz. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde 6 bin metrekarelik yeni kütüphanemiz ile millet kütüphanelerimizden en güzellerinden bir tanesini de Kayseri'mizde hayata geçireceğiz. Bu sene itibarıyla 300 bin civarında kitapsever dostumuzun kütüphanelerimize üye olduklarını hatırlatarak, onlara yararlı olmak ve onlara gerekli destekleri sağlamak adına çalışmalar yapmak bizim için olmazsa olmaz. Ben bu fuarın oluşmasında katkısı olan tüm yazarlarımıza, yayınevlerine hem 'hoş geldiniz' diyor hem de teşekkür ediyorum. Valimize ve kıymetli ekibine, milli eğitim camiamızın her birine ayrı ayrı teşekkür ederken, Kayseri Büyükşehir Belediyemizin çalışkan ve kıymetli ekibine de ayrıca teşekkür ediyorum. El ele ve gönül gönüle verince neler yapılacağını hep beraber görüyoruz. Geçen sene 6'ıncısını yaptığımız fuarda 1 milyonun üzerinde insanın kitaplarla buluştuğunu, yazarlarımızla söyleşi ve imza günlerinde buluştuğunu, yayınevleriyle tanışma imkanı bulduklarını buradan paylaşırken, bu yıl bu rekorun daha da üzerine çıkacağımıza inanıyoruz. Kayseri'miz değişiyor ve güzelleşiyor. Her gün ve her ay ayrı bir değişim yaşıyor. Geçtiğimiz hafta 'Gastronomi Günleri' nedeniyle yüzbinlerce insan millet bahçesine doldu taştı. Hem yerel ürünlerimizi tanıttık hem Kayseri'mizde sosyal bir aktivite olarak değişik etkinliklere fırsat verdik hem de ticarete bir nebze canlılık sağlamış olduk" ifadelerini kullandı.

"Fuarın son 7 yıldır sürekli artan bir ivmesi var"

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da konuşmasında, "Fuarın son 7 yıldır sürekli artan bir ivmesi var. Burada insanlar birbirine tutkun, faydalı ve gayretli. Bir de güzel bir valimiz var. Sayısı bine ulaşan öğrenci korteji ile buraya girdi. Bu anladığım kadarıyla ilk oluyor. Bundan sonra aynı rekorlar orada da devam edecektir. Bu sayı bin 500, 2 bin olacaktır diye murat ediyoruz. Bugün burada kitap fuarında bir aradayız. Bir sıcaklıkla karşı karşıyayız. İnşallah bu sıcaklığımız fuar sonrası katılımcıların keselerine bereket olsun, öğrencilerin zihinlerine bereket olsun" dedi.

"Kayseri'nin Türkiye'nin tam ortasında bu kadar gelişmesinde ilmin önemi inkar edilemez"

Kayseri'nin gelişmesinin altında ilime ve bilime verilen değerin yer aldığını aktaran Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, "Daha öncede söyledim. 'Anadolu'nun ortasında, bozkırın tam ortasında bir şehir sessiz sedasız, ağlamadan başarı hikayesi yazıyor' dedim. Bu şehir ihracat rekorları kırıyor. Bu şehir Türkiye ekonomisine katma değer üretiyor. İthalatının iki katı ihracat yapıyor. İstihdamda işsizliğin en az olduğu illerden oluyor. Ormanı olmadığı halde mobilyada ihracat rekorları kırıyor. Bunlar tesadüfen olmuyor. Bunlar ilimle, bilimle, ilme, alime ve kitaba verilen değerle oluyor. Hiçbir şey tesadüfen olmuyor. Kayseri'nin Türkiye'nin tam ortasında bu kadar gelişmesinde ilmin önemi inkar edilemez" şeklinde konuştu.

"Kitap fuarına büyük ilgi var"

Kayseri'deki kitap fuarlarının bazılarına katıldığını hatırlatan Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Şimdiye kadar düzenlenen 7 fuarın bazılarına katıldım, büyük ilgi var. Zaten fuar rekor ziyaretçi bakımından da önde gidiyormuş. Çok takdir ettiğimiz, saygı duyduğumuz belediye başkanımız, ilgili müdürlükler, Kayseri halkına bu yüzden teşekkür ve tebrik etmek herkesin borcudur" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve Prof. Dr. İlber Altaylı tarafından kurdelenin kesilmesiyle 7. Kitap Fuarı açıldı. Fuar 11-20 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Fuarın açılışına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy ve Ayşe Böhürler, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, kamu kurum müdürleri, protokol üyeleri, ünlü tarihçi İlber Ortaylı ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ