Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi\'nde Yapımı Tamamlanmak Üzere Olan Yeni Acil Servis Binasını İnceledi

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi'nde yapımı tamamlanmak üzere olan yeni acil servis binası ve polikliniklerin bakım, onarım ve yenileme çalışmaları ile devam eden çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesinin en güzel örneklerini sergileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, insan ve sağlık odaklı hizmetlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi iş birliğiyle modern donanımlarıyla hastalara daha hızlı ve etkin sağlık hizmeti sunacak olan yeni acil servis binası ve polikliniklerin bakım, onarım ve yenileme çalışmaları ile devam eden çevre düzenleme çalışmaları hızla devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tamamlanmak üzere olan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç'a inceleme esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Fen İşleri Daire Başkanı Yasin Harmancı, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar da eşlik etti.

Hastalarla yakından ilgilenen ve 'geçmiş olsun' temennilerini ileten Başkan Büyükkılıç, yüklenici firma yetkililerinden, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler de aldı. Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, "Kayseri'mize yakışacak şekilde yapılacağından eminiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kurumlarla, özelde de Erciyes Üniversitemiz ile dayanışmamızın en güzel örneklerini sergilediğimizi paylaşmak istiyorum" dedi.

Uyum içerisinde hizmetlerin hayata geçirildiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Bu şehrimize ait olan her alanda imkanlarımız, gücümüz yettiği nispetinde yakışan çalışmalar yapmayı, diyalog ve uyum içerisinde değerlendirme sonrasında hayata geçiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun, Cenabı-ı Allah doktorlarımızın elinden inşallah hastalarımıza acil şifalar versin diye dua ve temennide bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan da Başkan Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini ileterek, "Biz sizin nezdinizde Büyükşehir Belediyesi'nin üniversitemize yapmış olduğu bütün hizmetler için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.

"İhtiyacımız olan her yerde yanımızdasınız"

Başkan Büyükkılıç ve ekibinin her zaman yanlarında olduğunu belirten Prof. Dr. Özkan, "Sadece hastanemize değil, üniversite kampüsümüz içerisindeki birçok yerde, ihtiyacımız olan her yerde yanımızdasınız. Bunun birçok örneğini bu son yılda da daha önceki yıllarda olduğu gibi yine gördük. Bu katkılarınızdan dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun" diye konuştu.

"Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyorum, sağ olsun var olsunlar"

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar ise Başkan Büyükkılıç'a bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, "Başhekim poliklinikler girişimiz, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle yenilendi. Sayın başkanımıza bu hizmetlerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Yepyeni bir çehre kazandı, bu hizmetlerden ötürü Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne, başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyorum, sağ olsun, var olsunlar" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ