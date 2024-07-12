Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 21'inci Mali Genel Kurulu'na katıldı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 21'inci Mali Genel Kurulu'na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 21\'inci Mali Genel Kurulu\'na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 21'inci Mali Genel Kurulu'na katılarak, sanayicilerle bir araya geldi.

12.07.2024 10:35  Güncelleme: 10:37
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 21'inci Mali Genel Kurulu'na katılarak, sanayicilerle bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 21'inci Mali Genel Kurulu'na katıldı. Mali Genel Kurul'a, Divan Kurulu Başkanlığı'nı gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, İncesu ve Mimarsinan OSB yönetim kurulu başkanları ile yönetim kurulu üyeleri, üniversite rektörleri, siyasi parti temsilcileri, sanayici ve iş insanları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Başkan Büyükkılıç, genel kurul öncesi yaptığı konuşmada, "Genel kurulun hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, Cenab-ı Allah'a şükrederek, niyaz ediyoruz. Bizleri divana seçip, böyle hayırlı hizmete vesile olmamıza, bu çalışmaları yapmamıza fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyoruz" dedi. Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 21'inci Mali Genel Kurulu'nun istihdama katkı sağlayan tüm sanayicilere hayırlı olmasını temenni etti. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de genel kurulun hayırlı, uğurlu olmasını temenni ederek, "Organize Sanayi Bölgesi'nin başkanını ve yönetimini tebrik ediyorum. Özellikle fuarların artmış olması ve tüm Türkiye'de bilinir olması, ihracata direkt katkı sunduğunu görüyor olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Fuarların artması sadece ilin sanayisine değil turizmine de büyük katkı sundu" diye konuştu.

Vali Çiçek Kayseri'nin huzurun, birliğin ve beraberliğin, kardeşliğin, sanayinin ve ticaretin şehri olduğunu vurguladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 21'inci Mali Genel Kurulu'na katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 21'inci Mali Genel Kurulu'na katıldı - Son Dakika
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