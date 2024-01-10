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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Gençlerle Buluştu - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Gençlerle Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile birlikte Talas Gençlik Merkezi'nde ve Erciyes'te gençlerle bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gönül belediyeciliği ve sosyal belediyecilik kapsamında gençlere önem veren çalışmalarını sürdürürken, gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Gençlerle Buluştu
10.01.2024 - 10:27,
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile birlikte Talas Gençlik Merkezi'nde ve Erciyes'te gençlerle bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gönül belediyeciliği ve sosyal belediyecilik kapsamında gençlere önem veren çalışmalarını sürdürürken, gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda, ilk olarak TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve Milletvekili Ayşe Böhürler ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından işletilen Talas Gençlik Merkezi'nde gençlerle buluştu. Gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Akar, tecrübe, bilgi ve görüşlerini paylaşırken, öğrencilere kariyerlerinde yardımcı olacak nasihatlerde bulundu. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, bu imkanın öğrencilere sunulmasından ve eğitime verdiği destekten dolayı Başkan Büyükkılıç'a da teşekkürlerini iletti. Büyükkılıç da "Pırıl pırıl yavrularımıza misafir olarak, tecrübelerimizi paylaştık. Gençlerimizi çağın donanımlarına uygun yetiştirmek ve ülkemiz için faydalı bireyler olmalarını sağlamak için sadece ailelere değil hepimize çok önemli görevler düşüyor. Bu amaçla da Talas Gençlik Merkezi'ndeki yavrularımıza eğitimler veriyor ve onları yarınlara hazırlıyoruz" diye konuştu.

ERCİYES'TE GENÇLERDEN COŞKULU KARŞILAMA

Daha sonra Başkan Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve Milletvekili Ayşe Böhürler ile birlikte AK Parti Gençlik Kolları'nın gençleriyle Erciyes'te bir araya geldi.

Akar, Büyükkılıç, Üzüm ve Böhürler, Erciyes'te gençler tarafından 'Kayseri sizinle gurur duyuyor' sloganları ve meşalelerle karşılandı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, gençlerle bilgi, birikim ve tecrübelerini paylaşarak, eğitimin ve okumanın önemine vurgu yaptı ve çok çalışmaları gerektiğini anlattı.

Başkan Büyükkılıç ise gençlerin sevgi ve ilgisine teşekkür ederek, "Biz sizleri seviyoruz. Erciyes Kayak Merkezi'ndeyiz. Erciyes, bizim turizm düşüncesinde bundan sonraki süreçte dört mevsim amiral gemimiz olarak bizim en önemli kayak merkezimizdir" dedi.

Erciyes'i turizmin amiral gemisi olarak nitelendiren Büyükkılıç, şunları söyledi:

"Havalimanı Terminal binamızı da gezdik, oraya inen turistlerimizin, kayak sevdalılarının rahatlıkla 25 dakikada otoban gibi yoldan Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşabileceğini bilmektesiniz. Burada Yüksek İrtifa Merkezi'ni de hayata geçirdik. 6 futbol sahası, olimpik standartlara uygun yüzme havuzu, spor salonumuz ve diğer spor etkinliklerine ortam hazırladık. Otel sahipleri de dört mevsim otellerini açacaklarını ifade ediyorlar. Bu da bizim için önemli ve anlamlıdır. Hem ulusal hem de uluslararası takımlar geliyor, baharda da iki sahanın altyapısı hazır, sekize çıkaracağız."

Başkan Büyükkılıç, özel önem verdikleri gençlere yönelik hizmetlerin süreceğini söyleyerek, "5 üniversitesiyle, 75 bin civarında üniversite öğrencisiyle, 350 bin ortaöğrenim öğrencisiyle dinamik bir nüfus olan Kayseri'mizdeki gençlerimize en güzel geleceği hazırlama yönünde gayretlerimizi gösteriyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ise Türkiye'nin güzelliklerini, bu toprakların kıymetinin bilinmesi gerektiğini belirterek, bilginin ve fikrin öneminin altını çizerken, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de gençlerin sahada olmasının önemini anlattı.

Genç dostu anlayışın sürdüğünü ifade eden Büyükkılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden iki kez genç dostu ödül aldık. KAYMEK bünyesinde yaptığımız çalışmalar yüz binlere uzanıyor. Örneğin yabancı dil konusunda 12 alanda ücretsiz kurs veriyoruz. Yeter ki 15 kişi bir araya gelsin, şu dilde kurs istiyoruz desinler. Amacımız sizlerin donanımlı olmasıdır. On binin üzerinde öğrencimize karşılıksız burs veriyoruz, öğrencilerimizin evlerinde harcadıkları suyun yarısını biz ödüyoruz, ulaşım desteği veriyoruz. Üniversitelerimizde sıcak çorba ikram ediyoruz. Sosyal, kültürel, sportif tesislerimizde sizlere fırsat tanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha sonra program, gençlerle soru, cevap şeklinde devam etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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