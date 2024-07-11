Kayseri Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Çocuk Evi'nde Doğum Günü Etkinliği - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Çocuk Evi'nde Doğum Günü Etkinliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Çocuk Evi\'nde Doğum Günü Etkinliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından özel çocukların ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmete sunulan Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi'nde doğum günü etkinliği düzenlendi. Etkinlikte çocuklar ve aileleri bir araya gelerek eğlenceli bir gün geçirdi.

11.07.2024 13:01  Güncelleme: 13:03
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından özel çocukların her türlü ihtiyacını karşılamak üzere hizmete sunulan iki engelsiz çocuk evinden biri olan Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi'nde doğum günü etkinliği düzenlendi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın engelli vatandaşlara yönelik takdir toplayan projeleri çerçevesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi, özel çocukların topluma kazandırılması ve sosyalleşmesi için farklı etkinliklere imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi; modern, konforlu ve donanımlı tesisleriyle hizmet veren engelsiz çocuk evinde 'özel' çocuklara 'özel' kutlamalar yapıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi'nde yaz döneminde doğan Mehmet Hastekkesino, Sevinç Türkoğlu, Elif Turan, Oğuz Kaan Aslaner, Giray Layıkkuş, Murat Şahinkırdök ve Batuhan Keçeli'nin doğum günü kutlaması yapıldı. Özel çocukların yanı sıra ailelerin de katıldığı doğum günü etkinliğinde pastalarını hep birlikte kesen çocuklar, Kayseri gönüllü animasyon ekibince hazırlanan sihirbazlık gösterisi, oyun ve aktiviteler eşliğinde doyasıya eğlendiler. Müzik eşliğinde oyunlar oynayan çocukların mutlulukları ve heyecanları gözlerinden okunurken, aileler de bu tarz etkinliklerin yanı sıra özel çocukların eğitimine de büyük katkı sunan hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi'nin engelsiz çocuk evinden çok memnun olduklarını ifade ettiler.

"Belediyenin en güzel hizmetlerinden biri"

Türkçe Öğretmeni Şuran Fatma Doğan, engelsiz çocuk evinden aldığı hizmeti değerlendirerek, "6,5 yaşında otizmli bir oğlum var. Engelsiz çocuk eviyle de güzel bir tanışma oldu. Bence belediyenin en güzel hizmetlerinden biri. Öğretmen arkadaşlarıma da diğer velilerime de bu konuda bilgi veriyorum. Onlar da böyle bir hizmetin olduğuna bazen inanmıyorlar" diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi'nin engelsiz çocuk evi ile özel evladı olan bir anne için mükemmel bir hizmet verdiğinin altını çizen Doğan; "Yaklaşık iki yıldır buraya geliyoruz. Bu hizmeti alıyoruz. Annemden sonra çocuğumu bırakabileceğim tek yer burası. Özel evladı olan bir anne için gerçekten mükemmel bir hizmet veriyorlar. Ben bunu defalarca dile getirdim. Gerçekten çok güzel bir hizmet, buradaki hocalarımız da etkinlik yapıyor. Bazen çocuğumun dersleri arasında boşluk oluyor o arada hemen telefon edip bırakabiliyorum çocuğumu. Burada da sosyalleşiyor, keyifli vakit geçiriyor. Kapıdan bıraktığımda koşarak geldiğini hissetmek bir anne için çok iyi. Teşekkür ediyorum kendi adıma ve bu tarz etkinliklerin devamını diliyorum" ifadelerinde bulundu. Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini ileten Doğan; "Tüm kalbimle söylüyorum, bir özel çocuk annesi olarak, bir veli olarak, öğretmen olarak kendisine çok teşekkür ediyorum, sevgilerimi iletiyorum" dedi.

Gülsüm Aslaner isimli veli ise Büyükşehir Belediyesi'nin engelsiz çocuk evi ile tavsiye üzerine tanıştıklarını belirterek, "Etkinlik çok iyi olmuş, engelli çocukları düşünmek çok güzel bir şey. Teşekkür ederiz Büyükşehir Belediyesi'ne" diye konuştu.

4 yıldır engelsiz çocuk evinin hizmetlerinden faydalandıklarını ifade eden Zuhal Türkoğlu da; "Her türlü hizmetinden, öncelikle hijyeninden, öğretmenimizin sevgisinden, emeğinden, belediyemizin bize vermiş olduğu hizmetten çok memnunuz. Güzel vakit geçiriyoruz, eğitici, öğretici oluyor. Sosyal oluyor diğer arkadaşlarıyla beraber. Güzel etkinlikler oluyor, bazı etkinlikleri evde yapamıyoruz ama buranın etkinlikleri sınırsız ve güzel. Daha önce yine oldu böyle doğum günü etkinliklerimiz. Böyle toplu olunca çok mutlu oluyor çocuklar, çok eğleniyorlar" ifadelerini kullandı.

Engelsiz çocuk evi öğrencisi Semih Türkoğlu ise "Bu doğum günü harika oldu, her şey için teşekkür ederiz. Elinize sağlık" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Çocuk Evi'nde Doğum Günü Etkinliği - Son Dakika

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