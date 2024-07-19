Kayseri Büyükşehir Belediyesi RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki Çim Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki Çim Çalışmalarını İnceledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi RHG Enertürk Enerji Stadyumu\'ndaki Çim Çalışmalarını İnceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki yenilenen zemin ve hibrit sistem ile yapılan çim çalışmalarını yerinde inceledi. Stadyumda yapılan çalışmalar ve son durum hakkında bilgiler alan Büyükkılıç, stadyumun Kayserispor'un başarısına imkan ve fırsat verecek şekilde yenilendiğini belirtti.

19.07.2024 13:08  Güncelleme: 13:10
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından gerçekleştirilen RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki yenilenen zemin ve hibrit sistem ile yapılan çim çalışmalarını yerinde inceledi.

ACES Europe Derneği tarafından 2024 yılı Avrupa Spor Şehri ünvanı alan Kayseri'de, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 'spor şehri' hedefi ile faaliyetlerini aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, UEFA ve FIFA standartlarına uygun olarak hazırlanan ve birçok testi başarılı şekilde geçen RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda yenileme çalışmalarında sona gelindi.

Stadyumda yapılan çalışmalarda, saha sıyırma işlemleri ile mevcut kotun 25 santimetre altına inilirken, temiz kum çekim işlemiyle de saha seviyesi 10 santimetre düşürülüp, lazer tesviye makinesi ile beşik çatı formatına getirildi. Toplam 7 bin 848 metrekare çim serimi yapılan stadyumda çimler, sürekli kendini yenileyen özelliğe sahip, doğal ve suni çimin birleşiminden meydana gelen hibrit sistem ile buluşturuldu.

Başkan Büyükkılıç'tan stadyumda yapılan çalışmalara yakın takip

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, stadyumda yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, yakından takip etti.

Başkan Büyükkılıç'a stat incelemesi esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, Spor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cenani Ayaydın, Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş ve daire başkanları eşlik etti.

Yapılan çalışmalar ve son durum hakkında bilgiler alan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, "RHG Enertürk stadındayız. Kayseri'mizin spor açısından en önemli merkezi, kalbindeyiz. Her şeyden önce Kayserispor'umuza başarılar diliyoruz" dedi.

Çimlerin hibrit sistem ile buluşturulduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Artık teknik olarak ömrünü doldurmuş olan zeminimizin iyileştirme çalışmalarını gözden geçirerek, sahası tamamen yenilendi, çimi serildi, aynı zamanda çimi hibrit sistemi ile buluşturan yaklaşım ile teknolojinin en son uygulamaları hayata geçirilmiş oldu" diye konuştu.

"Koltuklarımızın gözden geçirilmesi ve yenilenmesi sağlandı"

Büyükkılıç, stadyumda koltukların da yenilendiğini vurgulayarak, "Yine burada koltuklarımızın gözden geçirilmesi ve yenilenmesi sağlandı, seyircimizin göz zevkine uygun hale getirildi. Lige hazırız, sahamız Kayserispor'umuzun başarısına imkan ve fırsat verecek şekilde hayata geçirilmiş oldu" ifadelerini kullandı.

"Kayseri'miz taraftarıyla, milli heyecanla, Ay Yıldızlı Türk Bayrağımızı dalgalandıracak"

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yer alan Türkiye'nin 16 Kasım'da oynayacağı Galler maçının bu stadyumda oynanacağını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bir başka bizi sevindiren boyutu Galler maçının 16 Kasım'da Türkiye'miz ile yapacağı maçın Kayseri'mize verilmiş olmasıdır. Federasyonumuza teşekkür ediyorum, Kayseri'miz hep yüz güldüren anlayış içerisinde milli maçlarımızda yer aldı, yine Galler maçında da Kayseri'miz taraftarıyla, milli heyecanla, ay yıldızlı Türk bayrağımızı dalgalandırarak, 16 Kasım'da Türkiye-Galler maçında yerini alacak, başarıyla sonuçlanacak diye umuyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum, centilmence 2024-2025 sezonunun geçmesini temenni ediyorum, huzur şehri Kayseri'mize yakışır diyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki Çim Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki Çim Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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