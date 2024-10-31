Kayseri Büyükşehir\'den etkinliklerle dolu bir ay

Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ekim ayında çeşitli etkinliklerle dolu dolu bir program sunarak, hem yerel hem de ulusal düzeyde büyük ilgi topladı. Gastronomi Günleri, kitap fuarı, bilim şenliği ve daha fazlası Kayseri'yi etkinliklerin merkezi haline getirdi.

Ekim ayı, Kayseri'de Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen birbirinden çeşitli etkinliklerle dolup taştı.

Gastronomi Günleri Unutulmaz Deneyim Yaşattı

4-10 Ekim tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen Gastronomi Günleri, Türkiye'nin dört bir yanından katılımcıları ağırladı. 57 yerel işletmenin katıldığı etkinlikte, 1 ton sucuk döner ikram edilerek lezzet avcılarına unutulmaz bir deneyim yaşatıldı.

Atlı Cirit Müsabakaları'na 60 Sporcu Katıldı

4- 6 Ekim tarihleri arasında Geleneksel Sporlar Binicilik ve Atlı Okçuluk Tesisi'nde düzenlenen Atlı Cirit 1. Lig Müsabakaları, geleneksel sporları yaşatmayı amaçladı. Yarışmaya katılan 60 sporcu, üç şehirden gelen takımlarla birlikte kıyasıya mücadele etti. Ödül töreninde konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, katılımcılara ve destek veren şehirlere teşekkür ederek, geleneksel sporların önemine vurgu yaptı.

Kayseri Kitap Fuarı, Yine Rekor Kırdı

11-20 Ekim tarihleri arasında Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen 7'nci Kayseri Kitap Fuarı, 1 milyon 85 bin 214 ziyaretçiyle yeni bir rekora imza attı. Fuar, yerli ve yabancı yazarları, yayınevlerini ve kitapseverleri bir araya getirerek, okuma kültürünü destekledi. Başkan Büyükkılıç, etkinliğin Kayseri'nin kültürel hayatına önemli katkılarda bulunduğunu belirtti.

Voleybol Turnuvası Göz Doldurdu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş. ve Spor A.Ş. tarafından düzenlenen "En Havalı Voleybol Turnuvası" 16 takımın katılımıyla gerçekleştirildi. İki gün süren etkinlikte, sporcular gösterdikleri performansla göz doldurdu.

Doktorlar Bisiklet Turu'nda Buluştu

Kayseri Tabip Odası ile iş birliği içinde düzenlenen 2'nci Doktorlar Bisiklet Turu, sağlık çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. 7 kilometrelik parkurda pedal çeviren doktorlar, sağlık ve egzersiz konularına dikkat çekti.

Uluslararası Tenis Turnuvası, 26 ülkeden sporcuyu ağırladı

Erciyes Dağı'nda 13-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Tenis Turnuvası, 26 ülkeden 300'ün üzerinde sporcuyu ağırladı. Katılımcılar, Kayseri'nin yüksek irtifa tesislerini beğenerek, şehrin spor potansiyeline dair olumlu geri dönüşlerde bulundu.

Bilim Şenliği ile Bilimin Büyülü Dünyası Keşfedildi

25-27 Ekim tarihlerinde düzenlenen 6. Kayseri Bilim Şenliği, 100'den fazla etkinlik ve 50'nin üzerinde kurumun katılımıyla gerçekleşti. Astronomi, nanoteknoloji, çevre ve sürdürülebilirlik gibi konularda atölyelerle bilim meraklılarına keyifli deneyimler sunuldu. Katılımcılar, eğlenerek öğrenme fırsatı buldu.

Ragbi Şampiyonası Kayseri'de İlk Kez Gerçekleştirildi

Kayseri'de ilk kez Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleşen Ragbi Türkiye Şampiyonası, 16 ilden 450 sporcunun katılımıyla yapıldı. Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen bu etkinlik, sporcuların beğenisini kazanırken, Kayseri'nin spor organizasyonları açısından önemli bir merkez olduğunu bir kez daha gösterdi.

Şehrin kültürel ve sportif hayatına katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi'nin bu organizasyonları, Kayseri'nin ulusal ve uluslararası alandaki tanınırlığını arttırdı.

Birbirinden özel etkinliklere ev sahipliği yaparak, sporu ve bilimi bir araya getiren bir platform haline gelen tüm bu etkinlikler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde şehirdeki canlılık ile dayanışmayı pekiştirdi. - KAYSERİ