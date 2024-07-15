Kayseri\'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinliği Düzenlendi

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Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nı doldurdu. Kayseri protokolü 'Demokrasi Yürüyüşü'nde buluşurken, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da yaptığı konuşmada, "Yapacakları bu tarz girişimlerle bizi durduramayacaklarını mutlaka görecekler" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve diğer protokol üyeleri, Kartal Şehitliği'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar 'Demokrasi Yürüyüşü' yaptı. Atlı polislerinde eşlik ettiği yürüyüşte, Türk Bayrakları dalgalandırıldı. Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'na gelen protokol üyeleri, meydanı dolduran vatandaşları selamladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda; Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş, 15 Temmuz şehitleri için dua etti. Programda açılış konuşması yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "Bundan tam 8 yıl önce bu meydanlarda ellerinde yüzbinlerce Türk bayrağıyla birlikte vatandaşlarımız doldurmuştu. Vatandaşlarımızla bu vatanın bölünmeyeceğini, bu bayrağın inmeyeceğini, bu ezanın dinmeyeceğini, bu salaların susmayacağını haykırmıştık. Sizler iyi ki varsınız. Siz sağduyunun sesisiniz. Siz yerli ve milli anlayışın sesisiniz. Sizler olmazsanız biz olmayız. Sizler olmazsanız Türkiye'miz olmaz. O açından el ele, gönül gönüle vermek suretiyle hep beraber Kayseri'mizin vatan hainlerine karşı gür sesini haykırdınız ve hep beraber o karanlık geceyi aydınlatmak suretiyle, zalimlere 'dur' dediniz" ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de konuşmasında; "Bundan tam 8 yıl önce memleketimizin istikbalini karartmak istediler. Bundan tam 8 yıl önce bugün milletimizin geleceğini karartmak istediler. Birlik ve beraberliğimizi hedef aldılar. İstediler ki Türkiye'nin yolu kesilsin. İstediler ki büyüyen ve gelişen Türkiye dursun. Bunun için direkt demokrasimizi hedef aldılar. Ancak bu millet çoluğu çocuğu, yaşlısı genciyle bir oldu. Sokakları doldurdu ve bu hainlere alçaklara izin vermedi. O günden beri her sene yıldönümlerinde coşkuyla bir araya geliyoruz. O günün Kayseri için başka bir anlamı vardı. Kayseri'nin 2 yiğit kız evladı Kübra Doğana ve Cennet Yiğit Özel Harekat Binası'nda şehit oldular. Kübra ve Cennet birlikte okumuşlardı. Birlikte Özel Harekata gitmişlerdi. Onlar el ele şehit oldular. Şunu bilsinler ki Kübra'lar ve Cennet'ler her gün bu memlekette binlerce doğuyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi bölemeyecekler" dedi.

15 Temmuz'da Türkiye olarak bir bütün halinde darbe girişimine 'dur' denildiğini söyleyen TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Tarihimize altın harflerle yazılan bir direnişi, bu özel ve anlamlı günü anmak için burada toplanmış bulunuyoruz. Gerçekten bunu hak ediyorsunuz, hak ediyoruz. Hainlere karşı bu emperyalist güçlerin maşalarına, aparatlarına, kuklalarına ve maymunları her zaman olduğu gibi ülkemize karşı üretilen fitne ve fesatlıklar doğrultusunda kendilerince bizim istiklalimize, istikbalimize, demokrasimize hürriyetimize, özgürlüklerimize el koymak için el koymak için bunları önlemek için bunları yok etmek için bir girişimde bulundular. Bunlara karşı hepinizin bildiği gibi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde askeriyle, polisiyle gerçekten vatanına, milletine ve bayrağına inanmış evlatlarıyla bir bütün halinde bu girişime karşı koyuldu ve bunu girişim akamete uğratıldı. Biz bunları milletimizle yaptık, tek başımıza yapmadık. Milletimizin de büyük bir kısmı tek yumruk ve tek yürek olarak bun hainlerin tepesine indi ve onları ezdi" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin büyüyeceğini, güçleneceğini bunu kimsenin engelleyemeyeceğini dile getiren Akar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Buna karşı duramayacaklar. Allah'ın izniyle 86 milyon birlik ve beraberlik içerisinde ilerlemeye devam edeceğiz. Bunun için bir gün PKK, bir gün YPG, bir gün DEAŞ, bir gün FETÖ devamlı önümüze engeller çıkardılar. Çıkarmaya devam edecekler. Bizde bunlara karşı gerekli mücadeleyi verdik, vermeyi de sürdüreceğiz. Bunlar bize karşı yapacakları bu tarz girişimlerle bizi durduramayacaklarını mutlaka görecekler. Binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen milli ve manevi değerlerimiz var. Bunlar doğrultusunda sizden aldığımız güçle bugüne kadar bu mücadeleyi verdik. Bundan sonrada inşallah ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışıyla mücadelemizi sürdürdük, sürdürmeye devam edeceğiz. Özellikle 15 Temmuz gecesi bu hainlere karşı onların tabancalarına tüfeklerine karşı ezan sesleriyle, salalarla hep birlikte 'sıkın ulan' diyebilmeyi Allah bize nasip ettiği için ne kadar şükretsek azdır."

Konuşmaların ardından, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TÜRKSAT Gölbaşı yerleşkesinde açılan ateş sonucu yaralanan ve gazi olan Bilal Davut Hasetçi vatandaşlara yaşadıklarını anlattı. Şiirlerle devam eden program, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Koro Şefi Namık Kemal Bilgin'in konseriyle son buldu. - KAYSERİ