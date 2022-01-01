Kayseri'de 2021 böyle geçti - Son Dakika

Kayseri'de 2021 yılında siyasetten spora, asayişten kültüre birçok olay gerçekleşti.

İhlas Haber Ajansı Muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2021 yılı içerisinde kentte gerçekleşen olayların bazıları şu şekilde;

Ocak

1 Ocak'ta Kayseri'de 2 bin 668 polis yılbaşında vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak için görev yaparken, kent 602 kamera ile izlendi.

2 Ocak'ta Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde vatandaşlar, 'imdat' sesinin geldiği boş sulama kanalında hareketsiz şekilde yatan genç kız gördü. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile kanaldan çıkarılan genç kız, tedavi altına alındı

3 Ocak'ta Kayseri'de ikametinde yalnız yaşayan yaşlı kadın, sobadan çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

5 Ocak'ta Kayseri'de bunalımda olduğu iddia edilen bir kişi 7. kattaki ikametinden atlayarak, yaşamına son verdi.

6 Ocak'ta Kayseri'de masa sandalye üretimi yapan bir mobilya fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

9 Ocak'ta Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3. kattan zemine düşen 29 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

10 Ocak'ta Kayseri'de market işleten bir genç, kendini asarak intihar etti. Acı olayı öğrenen anne ve baba olay yerinde gözyaşı dökerken, olay yerine ilk gelen baba, "Yetişemedim" diye feryat etti.

17 Ocak'ta Kayseri'de tren raylarında parçalanmış erkek cesedi bulundu.

26 Ocak'ta Kayseri'de 8 araç ve bir elektrikli motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

30 Ocak'ta Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

30 Ocak'ta Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçüğün altında kalan 1 işçi hayatını kaybederken 1 işçi ise yaralandı.

31 Ocak Kayseri'de psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen ve elinde av tüfeği bulunan şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi. İkna edilemeyen şahıs, Özel Harekat ekiplerince yakalandı.

Şubat

2 Şubat'ta Kayseri'de bir şahıs, tartıştığı adamı önce silahla vurdu sonra hastaneye bırakıp kaçtı.

2 Şubat'ta - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 6 deprem meydana geldi.

4 Şubat'ta Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan bir maden ocağında meydana gelen dinamit patlaması sonucu 3 işçi yaralandı.

8 Şubat'ta Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi dün geceden bu yana 28 kez sallandı.

11 Şubat'ta Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobille çarpışan işçi servisi yan yattı. Kazada 6 kişi yaralandı.

12 Şubat'ta Kayseri-Malatya karayolunda meydana gelen ve 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

16 Şubat'ta Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkan işçi servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

20 Şubat'ta Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 10. kattaki ikametinden atlayan bir kadın hayatını kaybetti.

27 Şubat'ta Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kuyuda yaklaşık 1 ay önce öldüğü tahmin edilen bir erkek cesedi bulundu. Ceset, bulunduğu yerden itfaiye ekipleri yardımıyla çıkarıldı.

Mart

1 Mart'ta Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evinde düşen 2 çocuk annesi kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

4 Mart'ta Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kadın, 1 hafta önce boşandığı eşi tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralanan 3 çocuk annesi kadın hastanede tedavi altına alınırken, kaçan şüpheli şahsı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

5 Mart'ta Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde boşandığı eşini çocuklarının gözü önünde tabancayla vurup öldürdükten sonra kaçan şahıs, polis özel harekatında katıldığı operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şahsın saklandığı evin kapısı koçbaşı ile kırılırken, silah ele geçirildi

9 Mart'ta Kayseri'nin Talas ilçesinde 5. kattan düşen yaşlı şahıs hayatını kaybetti.

12 Mart'ta Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı öğretmen komşusu tarafından tabanca ile kafasından vurularak ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

13 Mart'ta Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yol çalışması için açılan çukura uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

13 Mart'ta Kayseri'nin Talas İlçesi'nde iki otomobil ve bir minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk bilgilere göre 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

16 Mart'ta Kayseri'nin Talas İlçesi'nde bir ikamette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

17 Mart'ta Turist kafilesi Erciyes'ten şehir merkezi Kayseri'ye dönerken turistleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 25 turist yaralandı. Yaralıların 23 Endonezyalı 2 si Türk olduğu öğrenildi. Turist kafilesinde bir de tercüman bulunduğu bildirildi.

Nisan

1 Nisan'da Kayseri'nin Develi ilçesinde toprağa gömülmüş halde bir erkek cesedi bulundu.

2 Nisan' da Kayseri'nin Develi ilçesinde kavga ettiği arkadaşını silahla vurup öldürdükten sonra toprağa gömüp kaçan şahıs, polisten kaçamayacağını anlayınca intihar ederek yaşamına son verdi.

3 Nisan'da Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 15 farklı yerinden bıçaklandıktan sonra öldürülen kadının cesedi yol kenarına bırakıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çapta çalışma başlattı.

6 Nisan'da Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bıçaklanıp öldürüldükten sonra yol kenarına bırakılan kadını boşandığı eşinin öldürdüğü tespit edildi. Polis ekipleri cinayeti, 4 bin 500 saatlik güvenlik kamerasını incelemesinin ardından aydınlattı.

6 Nisan'da Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 1 tır, 1 kamyon, 1 hafif ticari araç ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

7 Nisan'da Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hafif ticari araç kamyona arkadan çarptı. Kazada kamyon kasasındaki çelik borular aracın içerisine girerken, araçta bulunan 2 kişi feci şekilde can verdi.

10 Nisan'da Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak sulama kanalına devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

17 Nisan'da Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazada, sağlık ekiplerinin durumu ağır olan kadını kurtarma çalışması da kameraya yansıdı.

21 Nisan'da Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, başının dönmesi nedeniyle 2. kattan merdiven boşluğuna düşerek yaralandı.

26 Nisan'da Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 14. kattaki evinin balkonundan düşen şahıs, hayatını kaybetti.

28 Nisan'da Kayseri'de bir inşaatın temel kazısında yapılan incelemelerde lahit kapağı ve gözyaşı şişesi bulundu.

Mayıs

4 Mayıs'ta Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir baba, tartıştığı oğlunu tüfekle vurarak öldürdü.

4 Mayıs'ta Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı kazada bir kişinin sırtına güvenlik bariyeri saplanırken, kaza anı saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

14 Mayıs'ta Kayseri'nin Talas ilçesinde 4 kişilik grup, aralarında husumet bulunan kişilerin evini bastı. Çıkan çatışmada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

14 Mayıs'ta Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada av tüfeği ile vurulan 1'i ağır 2 kişi tedavi altına alındı.

20 Mayıs'ta Kayseri'nin Talas ilçesinde bir şahıs, arkadaşlık teklifini kabul etmeyen öğretmeni okula giderken tabancayla öldürdükten sonra kendisine ateş ederek ağır yaraladı.

22 Mayıs'ta Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs, tartıştığı babasını önce bıçakladı daha sonra tabancayla öldürdü.

23 Mayıs'ta Kayseri Erciyes Üniversitesi(ERÜ) Hematoloji ve Onkoloji servisinde tadilat sırasında çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi.

28 Mayıs'ta K Kocasinan ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada tabanca ile vurulan 20 yaşındaki genç hayatını kaybederken babası ise ağır yaralandı.

28 Mayıs'ta Pınarbaşı ilçesinde 3 yaşındaki Alperen'i öldürerek gömen sanığa ağırlaştırılmış müebbet verilirken, Alperen'in annesi ise beraat etti.

Haziran

9 Haziran'da Kayseri'de kayıp olarak aranan karı kocanın öldürülüp evlerinin bahçesinde bulunan tandıra gömülü halde bulundu. Polis ekipleri tarafından beton dökülen tandırdan çıkarılan çiftin cenazesi morga kaldırıldı.

17 Haziran'da Kayseri'de 3 yaşındaki çocuğuna zorla sigara ve hap içirerek işkence yaptığı iddiasıyla 26 yaşındaki anne gözaltına alındı.

18 Haziran'da Melikgazi ilçesinde düşerek öldüğü sanılan şahsın husumetlisi olduğu iddia edilen kişi tarafından balkondan atılarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

22 Haziran'da Yahyalı ilçesinde sağanak yağışın ardından sel meydana geldi.

23 Haziran'da Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada, kaynaktan çıkan gazın sıkışması sonucu çok sayıda işçi zehirlendi.

27 Haziran'da Talas ilçesinde bir şahıs, tartıştığı kardeşini üzerinde bulunan tabanca ile öldürdü.

Temmuz

10 Temmuz'da Talas İlçesi'nde çevreye rahatsızlık veren bir şahıs, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrasında özel harekat polislerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Ekiplerin girdiği evde, ailesinin 3 gündür haber alamadığı öğrenilen kadın şahıs da kurtarıldı.

11 Temmuz'da Kocasinan ilçesinde bir şahıs, kendisine baltayla saldıran oğlunu tabancayla vurarak öldürdü.

15 Temmuz'da Talas ilçesinde bayan kuaförlüğü yapan kadın, boşandığı eşinin bıçaklı saldırısında yaralandı. Adamın olaydan sonraki rahat tavırları güvenlik kameralarına yansırken, olayın ardından tekrar dükkana gelerek, "Diğer sefer seni öldüreceğim" dediği iddia edildi.

15 Temmuz'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. Yıldönümünde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar meydanı doldurdu. Kayseri protokolü 'Demokrasi yürüyüşü'nde buluşurken, Vali Şehmus Günaydın, "15 Temmuz ferasetin ihanete galip geldiği gecedir" dedi.

25 Temmuz'da Kocasinan ilçesinde misafir olarak geldiği arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek isteyen şahıs, sıkışarak hayatını kaybetti.

29 Temmuz'da Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı'nda sabah saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürerken, alevler ise bölgeyi kızıla boyadı.

30 Temmuz'da serinlemek için Sarımsaklı Barajı'na giren 3 kişi kayboldu. Yapılan aramalar sonucunda 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ağustos

1 Ağustos'ta Korona virüse karşı aşılamayı kesintisiz sürdüren Kayseri, aşılama tablosunda turuncudan sarıya döndü.

1 Ağustos'ta Melikgazi ilçesinde 15 yaşındaki bir kız çocuğu, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü.

4 Ağustos'ta Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

12 Ağustos'ta Pınarbaşı ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından 50 haneli mahalleyi sel bastı. Evleri su basan vatandaşların yardımına ise jandarma ekipleri koştu.

13 Ağustos'ta Sarız ilçesinde Kuran kursu öğrencilerini taşıyan midibüs dere yatağına devrildi. Kazada ilk bilgilere göre 7'si ağır 29 kişi yaralandı.

16 Ağustos'ta Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar'ın, Fransa'nın Rennes takımına transferi konusunda iki kulüp anlaştı.

17 Ağustos'ta İncesu İlçesinde eğlenmek için arkadaşının evine giden şahıs, pompalı tüfekle genç kızı başından vurarak öldürdü.

18 Ağustos'ta Yukatel Kayserispor'un yeni Teknik Direktörü Hikmet Karaman oldu.

19 Ağustos'ta Kayseri'de hafif ticari aracın şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında ailenin Kozaklı'ya tatile gittiği öğrenilirken, kazada anne ve 2 kızı hayatını kaybetti.

19 Ağustos'ta Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde başından vurulmuş halde erkek cesedi bulundu.

21 Ağustos'ta Kayserispor, Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Mame Thiam'ı kadrosuna kattı.

26 Ağustos'ta Koronavirüs risk haritasında Kayseri, yüzde 75 aşılama oranına ulaşarak mavi renge döndü.

Eylül

4 Eylül'de Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yabancı uyruklu bir şahıs, eşi ve 4 çocuğunu eve kilitleyip yakmak istedi. Eve giren polis ekipleri, şahsı son anda etkisiz hale getirilirken, kadın ve 4 çocuğu tedavi altına alındı.

7 Eylül'de Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti.

18 Eylül'de Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kokudan rahatsız olan bina sakinlerinin ihbarı sonrasında bir eve giren ekipler, erkek cesediyle karşılaştı.

24 Eylül'de Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde LPG tüpünün patlaması sonucu çıktığı iddia edilen yangın sonucu oto elektrikçide 1 çocuk öldü, 2 kişi yaralandı.

Ekim

6 Ekim'de Melikgazi ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Fabrika sahibi gözyaşları içerisinde yangının söndürülmesini izledi.

8 Ekim'de Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda, 11. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

12 Kasım'da Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir aracın arka kapıları içerisine zulalanmış piyasa değeri 1.5 milyon TL olan 15 kilo eroin ele geçirildi. Narkotik köpeği 'Athena'nın da katıldığı operasyon saniye saniye görüntülendi.

15 Kasım'da Sarıoğlan ilçesinde Cemal Uzun'un 2014 yılında tüfekle vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili adliyeye çıkartılan kardeşi Nuri Uzun tutuklandı.

20 Ekim'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yağ bidonunun içerisinde 1.5 metamfetamin ele geçirildi.

21 Ekim'de Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın 13. katındaki ikamette çıkan yangında ev küle dönerken, evde bulunan Kur'an-ı Kerim'in sayfalarına hiçbir şey olmadı.

23 Ekim'de 2021 Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda Hayriye Türksoy Hançer, dünya ikincisi oldu.

24 Ekim'de Tomarza ilçesinde akrabalar arasında arazi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 2 kardeş hayatını kaybederken, 2'si ağır 4 kişi de yaralandı.

24 Ekim'de Melikgazi ilçesinde kayalık alana düşerek ağır yaralanan paraşütçü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

29 Ekim'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, nakliye süsü verilen kamyonette, piyasa değeri 1 milyon TL olan 100 kilo esrar çeşidi ele geçirildi.

29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı, Kayseri'de coşkuyla kutlandı.

Kasım

4 Kasım'da Kayseri'nin Tomarza ilçesinde başıboş köpeklerin yolda yürüyen çocuğa saldırması güvenlik kameralarınca kaydedildi. Okuldan dönerken köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğu kurtaran Efendi Güven, "Tesadüf, Allah beni buraya gezmek için gönderdi, çocuk kurtuldu" dedi.

6 Kasım'da Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı arkadaşları tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra hayatını kaybetti.

8 Kasım'da Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 12 kişi yaralandı. Evin duvarına çarparak duran otobüsteki yolcular, otobüsün camları kırılarak kurtarıldı.

10 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83. yılında Kayseri'de anıldı.

Aralık

6 Aralık'ta Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde eşini silahla vurarak öldürdükten sonra intihara teşebbüs eden şahıs, ağır yaralandı.

7 Aralık'ta Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde şiddetli rüzgara dayanamayan ağacın parçası, düştüğü otomobilde geniş çapta hasar oluşturdu.

10 Aralık'ta Kayseri'de 300 polisin katıldığı operasyonda 20 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Mahalleyi ablukaya alan ekipler, drone destekli operasyonda 50 kişiyi gözaltına alırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde geçirildi.

11 Aralık'ta Kocasinan ilçesinde bir kişi eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar teşebbüsünde bulundu.

22 Aralık'ta Bellona Kayseri Basketbol'da Aclan Kavasoğlu dönemi başladı.

26 Aralık'ta Kocasinan ilçesinde 10 ve 11 yaşlarında iki kuzen kız çocuğu 7. kattan düşerek hayatını kaybetti.

27 Aralık'ta Kayseri'de direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilden savrulan sürücü feci şekilde hayatını kaybederken, kazayı görüp yardıma koşan başka bir şahıs ise, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

28 Aralık'ta Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

30 Aralık'ta Kayseri'de polis ekipleri tarafından 2011 yılında 'Futbolda Şike' soruşturmasını başlatan raporu kaleme alan ve hakkında 'FETÖ/PDY terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek', 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından yakalama kararı bulunan ihraç polis memuru yakalandı. - KAYSERİ